Rund 2500 Athletinnen und Athleten aus über 200 Nationen (auch aus Russland) machen sich bereit für die Wassersport-WM in Singapur, die auch die Schwimmwettbewerbe umfasst. Zwei Schweizer hoffen auf Gold.

Die wichtigsten Infos zur Schwimm-WM in Singapur

1/10 Der Schweizer Noè Ponti gehört in Singapur an der Langbahn-WM zu den Mitfavoriten auf die Goldmedaillen über 50 und 100 Meter Delfin. Foto: Getty Images

Darum gehts Schwimm-WM in Singapur vom 11. Juli bis 3. August

Noè Ponti und Roman Mityukov sind Schweizer Medaillenhoffnungen

12 Schweizer Athleten nehmen an sechs verschiedenen Disziplinen teil

Wo findet die WM statt?

Die WM findet vom 11. Juli bis am 3. August in Singapur statt. Es gibt sechs Disziplinen: Synchronschwimmen, Wasserspringen, Klippenspringen (High Diving), Wasserball, Freiwasserschwimmen (Open Water) und die eigentlichen Schwimmwettbewerbe, die vom 27. Juli bis am 3. August auf der Langbahn (50-Meter-Becken) stattfinden.

Wie gross ist das Schweizer Team?

Die Schweiz wird mit 12 Athleten an den Start gehen. Darunter Christian Schreiber und Paul Niederberger (Open Water), Michelle Heimberg (Wasserspringen), Morgane Herculano, Jean-David Duval und Pierrick Schafer (High Diving).

Welche Schwimmer sind dabei?

Neben den Topstars Noè Ponti und Roman Mityukov sind auch Lisa Mamié, Antonio Djakovic, Marius Toscan und der WM-Debütant Gian-Luca Gartmann dabei. Vor Ort werden sie von den Trainern Massimo Meloni und Clément Bailly betreut.

Pontis WM-Starts in Singapur 27. Juli, 4.00 (MEZ)

50 Meter Delfin Vorlauf 27. Juli, ab 13.00 (falls qualifiziert)

50 Meter Delfin Halbfinal 28. Juli, ab 13.00 (falls qualifiziert)

50 Meter Delfin Final 1. August, 4.00

100 Meter Delfin Vorlauf 1. August, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Delfin Halbfinal 2. August, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Delfin Final Noè Ponti wird in Singapur voraussichtlich nur über 50 Meter und 100 Meter Delfin an den Start gehen, ob er zusätzlich Staffel schwimmen wird, wird situativ vor Ort entschieden. keystone-sda.ch 27. Juli, 4.00 (MEZ)

Haben die Schweizer Schwimmer Medaillenchancen?

Ja, der Tessiner Noè Ponti gehört über 50 und 100 Meter Delfin zu den Gold-Favoriten. Auf die 200 Meter verzichtet er. Der Genfer Roman Mityukov will nach Olympia in Paris, wo er über 200 Meter Rücken Bronze gewann, nun auch an der Langbahn-WM mindestens eine Medaille. Sein grosses Ziel für Singapur ist goldig.

Wie gut wird die Stimmung sein?

Die Schwimmwettbewerbe finden in einem extra für die WM gebauten 50-Meter-Becken statt, das auf einem Parkdeck steht und knapp 5000 Zuschauern Platz bietet. Die Asiaten sind sehr sportbegeistert, und aufgrund der Kompaktheit der Halle wird eine sehr gute Stimmung erwartet.

Sind schnelle Zeiten zu erwarten?

Das Becken ist mit drei Metern deutlich tiefer als das Olympiabecken in Paris (2,15 Meter), was bedeutet, dass es weniger Turbulenzen gibt – was wiederum schnellere Zeiten erlaubt. Gut möglich, dass Weltrekorde gebrochen werden.

Welche Stars sind am Start?

Neben den Schweizern Ponti und Mityukov steht mit Léon Marchand der Superstar der Franzosen am Start. Er gewann in Paris vier Goldmedaillen und gilt auch in Singapur als potenzieller Medaillenabräumer. Zudem wird man beispielsweise die Amerikanerin Katie Ledecky zu sehen bekommen (Weltrekordhalterin über 800 Meter) und die Kanadierin Summer McIntosh, die zuletzt die Weltrekorde über 200 und 400 Meter Lagen und 400 Meter Freistil gebrochen hat.

Was gibt zu reden?

Erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind insgesamt 113 russische Athletinnen und Athleten zugelassen, die unter neutraler Flagge an den Start gehen können. Sie sind schwierig einzuschätzen, weil man sie lange nicht gesehen hat. Unter ihnen auch Rückenschwimmer Kliment Kolesnikow, ein direkter Konkurrent des Schweizers Roman Mityukov.

Mityukovs WM-Starts in Singapur 28. Juli, 4.00 (MEZ)

100 Meter Rücken Vorlauf 28. Juli, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Rücken Halbfinal 29. Juli, ab 13.00 (falls qualifiziert)

100 Meter Rücken Final 31. Juli, 4.00

200 Meter Rücken Vorlauf 31. Juli, ab 13.00 (falls qualifiziert)

200 Meter Rücken Halbfinal 1. August, ab 13.00 (falls qualifiziert)

200 Meter Rücken Final Der Genfer Roman Mityukov hat bereits eine WM-Silber- und eine WM-Bronzemedaille auf der Langbahn gewonnen. Nun will er in Singapur seinen Medaillensatz vervollständigen. keystone-sda.ch 28. Juli, 4.00 (MEZ)

Welches Problem gibt es?

Während die Wassertemperatur im Schwimmbecken auf ungefähr 26 Grad optimiert werden kann, ist man im offenen Wasser der Hitze ausgesetzt. In Singapur sind die Wassertemperaturen, dort wo die Freiwasser- und Klippensprungwettbewerbe stattfinden – auf 31 Grad angestiegen, die höchste vom Weltverband noch zugelassene Grenze. Für die Freiwasserschwimmer werden diese Temperaturen zur zusätzlichen Herausforderung.

Wo kann ich die WM schauen?

Blick bietet zu den Schwimmwettbewerben neben der Aktualität Hintergrundberichte, Stimmen der Athleten, Analysen usw. Besonders im Fokus stehen dabei die Schweizer Medaillenhoffnungen Ponti und Mityukov. SRF 2 schaltet sich ab 27. Juli fast täglich jeweils um etwa 13 Uhr mit der Berichterstattung aus Singapur ein. Während die Vorläufe in den frühen Morgenstunden unserer Zeit stattfinden werden, gehen die Final-Entscheidungen am frühen Nachmittag über die Bühne. Singapur ist zeitlich sechs Stunden vor uns.