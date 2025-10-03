Alessandra Keller wird in Lake Placid Dritte im Shorttrack.
Alessandra Keller fährt zum Auftakt des Mountainbike-Weltcups in Lake Placid aufs Podest. Die Weltmeisterin wird im Shorttrack der zweitletzten Station der Saison Dritte.
Keller muss sich nach neun kurzen Runden nur der schwedischen Europameisterin Jenny Rissveds und der Britin Evie Richards geschlagen geben. Nicole Koller als Vierte und Vorjahressiegerin Sina Frei als Achte runden ein starkes Schweizer Teamergebnis ab.
Für Keller ist es im neunten Rennen der Saison der vierte Podestplatz in dieser Disziplin. Rissveds schafft nach ihren Siegen in Les Gets und Lenzerheide mit dem dritten Sieg in Folge den Hattrick.
