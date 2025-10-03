DE
Weltcup in Lake Placid
Keller fährt im Shorttrack aufs Podest

Geglückter Auftakt in den Weltcup in Lake Placid aus Schweizer Sicht. Alexandra Keller fährt im Shorttrack aufs Podest.
Publiziert: 03.10.2025 um vor 51 Minuten
Alessandra Keller wird in Lake Placid Dritte im Shorttrack.
Foto: GIAN EHRENZELLER
Keystone-SDA

Alessandra Keller fährt zum Auftakt des Mountainbike-Weltcups in Lake Placid aufs Podest. Die Weltmeisterin wird im Shorttrack der zweitletzten Station der Saison Dritte.

Keller muss sich nach neun kurzen Runden nur der schwedischen Europameisterin Jenny Rissveds und der Britin Evie Richards geschlagen geben. Nicole Koller als Vierte und Vorjahressiegerin Sina Frei als Achte runden ein starkes Schweizer Teamergebnis ab.

Für Keller ist es im neunten Rennen der Saison der vierte Podestplatz in dieser Disziplin. Rissveds schafft nach ihren Siegen in Les Gets und Lenzerheide mit dem dritten Sieg in Folge den Hattrick.

