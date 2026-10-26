Wechselt der nächste Rad-Superstar das Team?

Jonas Vingegaard könnte Visma nach 2028 verlassen, denn Uno-X Mobility bestätigt den Kontakt zum dänischen Tour-Star. Sein hohes Gehalt ist aber eine Hürde.

Darum gehts Uno-X Mobility bestätigt den Kontakt zu Tour-Sieger Jonas Vingegaard

Sein Vertrag bei Visma läuft bis Ende 2028, zudem ist sein hohes Gehalt eine grosse Hürde

Auch Filippo Ganna und Richard Carapaz wechseln das Team, der Rad-Transfermarkt ist sehr aktiv

Lynn Piubel Reporterin Sport

Auf dem Transfermarkt im Radsport tut sich aktuell einiges! Der zweifache Zeitfahr-Weltmeister und Bahn-Olympiasieger Filippo Ganna (30) wechselt zu Lidl-Trek, Giro-Sieger Richard Carapaz (33) schliesst sich NSN Cycling an. Jetzt könnte der nächste grosse Name folgen: Uno-X träumt von Jonas Vingegaard (29). Der Teamchef des skandinavischen Teams bestätigt jetzt, dass es bereits Kontakt mit dem dänischen Superstar gegeben hat.

«Es wäre natürlich ein Traum», sagt Thor Hushovd (48) im Radsport-Podcast des dänischen Senders TV2. «Wobei ich vermute, dass jedes andere Team dasselbe sagen würde. Es ist unmöglich, Nein zu sagen.» Der Norweger steht offen zu seinem Wunsch, dass er den zweifachen Tour-de-France-Sieger sehr gerne in seinem Team hätte. Vingegaard fährt seit 2019 für Visma. Sein Vertrag läuft noch bis Ende 2028. Ein Wechsel ist also frühestens in einem Jahr ein Thema.

Fünf Millionen Euro als Problem

Vor allem finanziell müsste Uno-X einiges stemmen. Vingegaards Jahresgehalt wird auf rund fünf Millionen Euro geschätzt. Das Team-Budget soll bei etwa 20 Millionen Euro liegen. Der Däne würde damit einen gewaltigen Teil der Ausgaben beanspruchen. «Ich habe nicht vor, sein Gehalt selbst zu übernehmen, weil es ziemlich hoch ist», sagt Hushovd.

Er habe aber eine mögliche Lösung im Kopf: Ein dänisches Unternehmen könnte als zusätzlicher Sponsor einsteigen und frisches Geld bringen. «Was durchaus machbar sein könnte, ist die Einbindung eines dänischen Unternehmens, das daran interessiert ist, Verbindungen nach Norwegen aufzubauen.» Damit wäre ein Transfer zumindest denkbar.

Wird Uno-X zum skandinavischen Superteam?

Uno-X setzt vor allem auf Fahrer aus Norwegen und Dänemark. Mit Vingegaard könnte das Team seine Ambitionen bei den grossen Rundfahrten deutlich steigern. Hushovd träumt schon länger davon, die grössten skandinavischen Radsport-Stars zusammenzubringen.