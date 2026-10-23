Dass Jolanda Neff in diesen Wochen ein neues Team bekommen würde, war klar. Doch aus dem erwarteten Wechsel zur namhaften Alpecin-Equipe wird nichts. Stattdessen geht die Schweizer Olympiasiegerin nun für Fenix Premier Tech an den Start.

Darum gehts Jolanda Neff wechselt zu Fenix Premier Tech statt zu Alpecin

Zuvor gab es Gerüchte über einen Wechsel zu Alpecin

Die Olympiasiegerin will sich in mehreren Disziplinen weiterentwickeln

Lynn Piubel Reporterin Sport

Jolanda Neff (33) hat ein neues Team gefunden. Die Ostschweizer Mountainbikerin war einer der grossen Namen auf dem MTB-Transfermarkt. Nun ist klar, wo es für sie weitergeht.

Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat sich das Team Fenix Premier Tech die Dienste von Nef gesichert. Eine Überraschung. Zuletzt galt vor allem das belgische Team Alpecin als Favorit für eine Verpflichtung Nefs.

Neff selber machte den Wechsel auch auf Instagram öffentlich. In einem Beitrag des neuen Teams zeigt sie sich begeistert von der neuen Aufgabe: «Ich freue mich darauf, Fenix-Premier Tech beizutreten, einem Team, das Mountainbike, Cyclocross und Strassenradsport auf Weltklasse-Niveau vereint.»

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«Ich werde mein ganzes Herzblut hineinstecken um in jeder Hinsicht besser zu werden, und all meine Erfahrungen mit anderen Fahrern teilen», nimmt sie sich als persönliches Ziel und Motivation vor.

Neff hat einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Bis diesen Sommer war die Olympia-Goldheldin von 2021 in Tokio bei Cannondale. Das US-Team zog sich nun aber überraschend zurück, weshalb Nefs Zukunft lange unklar war.