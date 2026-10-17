Bei den ersten Gravel-Schweizermeisterschaften in Bern dominieren die Mountainbiker: Lars Forster gewinnt bei den Männern Lea Huber setzt sich bei den Frauen durch.

Darum gehts Ersten Gravel-SM-Titel sind vergeben

Bei den Männern gewinnt Lars Forster vor Filippo Colombo und Fabio Püntener

Bei den Frauen siegt Lea Huber vor Nicole Koller, die ihren zweiten SM-Titel 2026 verpasst

Erstmals werden in Bern die Schweizermeistertitel in der Disziplin Gravel vergeben. Und bei der Premiere des «Velo-Volksfests» triumphieren sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die Mountainbikes über die Athleten und Athletinnen von der Strasse.

Bei den Männern siegt Ex-MTB-Europameister Lars Forster (33) vor Filippo Colombo (28) und Fabio Püntener (26). Mit Vital Albin (28) und Luca Schätti (26) sind am Ende alle fünf namhaften Weltcup-Biker vorne.

Bei den Frauen düpiert Lea Huber (22), die sich im August zur U23-Europameisterin im Mountainbike Short Track kürte, WM-Bronze-Gewinnerin Nicole Koller (29). Die Zürcherin verpasst ihrerseits nach dem Cross-Country-Titel im Sommer ihren zweiten SM-Titel 2026. Dritte wird Elena Hartmann (32).