SNS Cycling gelingt mit Richard Carapaz ein Transfercoup. Das Schweizer Team will in den Gesamtklassements der Grand Tours angreifen.

Darum gehts SNS Cycling verpflichtet Richard Carapaz bis 2029

SNS hatte bisher keinen Anwärter für Gesamtklassemente

Carapaz ist sechster Neuzugang – unter anderem Buitrago, Shmidt und Van Eetvelt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Schweizer Rad-Equipe SNS Cycling rüstet weiter auf. Dem Team, bei dem der spanische Fussball-Weltmeister Andres Iniesta (42) zu den Miteigentümern gehört, ist mit Richard Carapaz (33) ein Transfercoup gelungen.

Der Ecuadorianer verlässt EF ein Jahr vor Vertragsende und unterschreibt bis und mit 2029 für das Team mit Schweizer Lizenz mit sportlichem Hauptsitz in Katalonien (Sp).

«Die Verpflichtung von Richard Carapaz ist ein bedeutender Moment für unser Team und ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung unseres sportlichen Projekts», lässt sich Geschäftsführer Kjell Carlström (49) in einer Medienmitteilung zitieren.

Neue Ambitionen auf Grand Tours

Das Team, das bisher keinen aussichtsreichen Anwärter auf die Gesamtklassements bei Rundfahrten in seinen Reihen hatte, unterstreicht damit die gewachsenen Ambitionen. Carapaz gewann 2019 den Giro d'Italia, holte 2021 Olympiagold in Tokio.

In diesem Jahr gewann er bei der Tour de France zwei Etappen (unter anderem die Königsetappe auf die Alpe d'Huez) und gewann wie schon 2024 die Bergwertung. Im Gesamtklassement fuhr er auf Rang acht, an der Vuelta gar auf Platz vier. Bei der Tour de Suisse wurde er hinter Tadej Pogacar (28) Zweiter. «Für mich ist es eine grossartige Chance, Teil dieses Projekts zu sein und vor allem eine der Führungsrollen im Team zu übernehmen», erklärt Carapaz.

Er ist bereits der sechste SNS-Neuzugang für die kommende Saison. Unter anderem kommen der kolumbianische Bergspezialist Santiago Buitrago (26), das US-Talent Artem Shmidt (22) und mit dem Belgier Lennert Van Eetvelt (25) ein Zweiter, der als Gesamtklassementsfahrer eingeplant ist.