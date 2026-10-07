Petar Djordjevic Redaktor Sport

Zwei Schweizerinnen starten am Mittwochnachmittag beim Zeitfahren im slowenischen Sencur um die EM-Goldmedaille ins Rennen. Dabei kann Marlen Reusser (35) ihren Titel verteidigen. Steffi Häberlin (28) klassiert sich auf dem 15. Rang.

Reusser legt die 22 Kilometer lange Strecke in der Nähe der slowenischen Hauptstadt Ljubljana mit der Bestzeit von 31:30,84 Minuten zurück. Dabei fährt die Titelverteidigerin einen Vorsprung von 23,33 Sekunden auf die zweitplatzierte Holländerin Demi Vollering (29) heraus. Auf dem dritten Rang folgt die Französin Juliette Berthet (27) mit einem Rückstand von 1:10,13 Minuten.

«Es ist natürlich supercool, meine Saison – ich fahre noch ein Rennen in Veneto – mit einem Sieg beim letzten grossen Rennen abzuschliessen», sagt Reusser nach ihrer Titelverteidigung. «Meinen fünften EM-Titel in Serie zu holen, ‹fägt mega›. Es ist speziell. Die Saison ist lang, man ist langsam müde und ich habe mir einfach gedacht: ‹Mach jetzt noch ein richtig gutes Zeitfahren.› Und es ist gelungen. Ich glaube, ich bin gut gefahren und es ist toll den Titel jetzt nach Hause zu nehmen.»