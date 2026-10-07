Küng fehlen sieben Sekunden zu EM-Bronze

Der Slowene Primoz Roglic erobert vor zwei Franzosen Gold im Zeitfahren an der Heim-EM. Die Schweizer Stefan Küng und Mauro Schmid gehen leer aus.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Anders als bei den Frauen (Gold für Marlen Reusser) bleibt bei den Männern im EM-Zeitfahren der Schweizer Medaillenjubel aus. Stefan Küng wird Fünfter, Mauro Schmid 14.

Küng, dem Europameister von 2020 und 2021, fehlen am Ende beim 22 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr mit Start und Ziel im slowenischen Sencur knapp sieben Sekunden auf den Bronzeplatz des Franzosen Maxime Decomble.

Gold sichert sich Lokalmatador Primoz Roglic. Der Tokio-Olympiasieger aus dem Jahr 2021 behält gegenüber dem Franzosen Bruno Armirail um knapp sieben Sekunden die Oberhand.