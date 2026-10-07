DE
FR
Abonnieren

Roglic sorgt für Heim-Sieg
Küng fehlen sieben Sekunden zu EM-Bronze

Der Slowene Primoz Roglic erobert vor zwei Franzosen Gold im Zeitfahren an der Heim-EM. Die Schweizer Stefan Küng und Mauro Schmid gehen leer aus.
Publiziert: 17:48 Uhr
Kommentieren
1/4
Stefan Küng beendet das EM-Zeitfahren auf dem fünften Rang.
Foto: Szymon Gruchalski
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Anders als bei den Frauen (Gold für Marlen Reusser) bleibt bei den Männern im EM-Zeitfahren der Schweizer Medaillenjubel aus. Stefan Küng wird Fünfter, Mauro Schmid 14.

Küng, dem Europameister von 2020 und 2021, fehlen am Ende beim 22 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr mit Start und Ziel im slowenischen Sencur knapp sieben Sekunden auf den Bronzeplatz des Franzosen Maxime Decomble.

Gold sichert sich Lokalmatador Primoz Roglic. Der Tokio-Olympiasieger aus dem Jahr 2021 behält gegenüber dem Franzosen Bruno Armirail um knapp sieben Sekunden die Oberhand.

Mehr Rad-News
32nd UEC Road Cycling European Championships 2026 - Women's Elite Individual Time Trial
«Es fägt mega»
Rad-Star Reusser holt sich 5. EM-Titel im Zeitfahren in Serie
AFP_D26E7XE.jpg
«Hatte keine Erwartungen»
Reusser freut sich eine Woche nach WM-Dämpfer über EM-Bronze
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen