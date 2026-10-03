Reusser fährt an der EM aufs Podest

Marlen Reusser fährt eine Woche nach dem bitteren vierten Rang an der WM in Montreal zu EM-Bronze im Strassenrennen. Sie setzt sich im Sprint gegen Elisa Longo Borghini durch, muss sich aber Puck Pieterse, die Silber holt, geschlagen geben. Es gewinnt Demi Vollering.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Für Marlen Reusser endete das WM-Strassenrennen vor einer Woche mit dem undankbaren 4. Platz. Nun klappts bei der EM mit Edelmetall, die Bernerin holt Bronze.

Nach 130 Kilometern von der Hauptstadt Ljubljana nach Sencur fährt Favoritin Demi Vollering mit komfortablem Abstand der Goldmedaille entgegen. Dahinter entpuppt sich ein Drama, fünf Athletinnen kämpfen um Silber und Bronze. Und dann passierts: Die Polin Katarzyna Niewiadoma stürzt in der letzten scharfen Rechtskurve und zwingt die Deutsche Antonia Niedermaier zum Ausweichen.

Damit kommt es zum Dreier-Sprint zwischen Puck Pieterse, die den holländischen Doppelsieg perfekt macht, Marlen Reusser und der Italienerin Elisa Longo Borghini, die dieses Mal den Frust der «Blechmedaille» tragen muss.

Nach zwei Medaillen an der WM – Gold im Einzelzeitfahren und Bronze im Mixed-Teamzeitfahren – holt Reusser zum Auftakt der Europameisterschaften erneut Edelmetall. Und am Dienstag im Mixed-Teamzeitfahren und im Einzelzeitfahren vom Mittwoch warten bereits die nächsten Medaillenchancen.