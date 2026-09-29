Nach einer emotionalen WM in Montréal ist Marlen Reusser zurück in der Schweiz. Daheim wartet nicht nur ein herzlicher Empfang, sondern auch ein Versprechen, das ihre Mama unbedingt einlösen wollte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marlen Reusser gewinnt Gold und Bronze bei der WM in Montréal

Nach Strassenrennen-Frust feiert sie mit Familie und Quarktorte

Mit Platz 4 und 2 Medaillen bleibt sie die erfolgreichste Schweizer Radfahrerin

Mathias Germann Reporter Sport

Es ist Samstagabend, als Marlen Reusser (35) eine Sprachnachricht in die Schweiz schickt. «Ich bin ziemlich angepisst – auf mich selbst», sagt sie. Hoppala. Solch deutliche Worte sind von der Emmentalerin nur selten zu hören. Diesmal schon. Der Grund: Reusser ist kurz zuvor im WM-Strassenrennen auf Rang 4 gefahren. «Die entscheidende erste Attacke bei der Verpflegungszone habe ich verschlafen», sagt sie genervt.

35 Stunden später ist der Ärger längst verflogen. Reusser wird daheim von ihrem Veloclub RV Ersigen geehrt. Mit ihren zwei Medaillen aus Montréal (Ka) posiert sie vor dem Gratulationsplakat: Gold im Einzelzeitfahren, Bronze im Mixed-Teamzeitfahren und Platz 4 im Strassenrennen. Diese Bilanz lässt sich mehr als sehen. Reusser ist die erfolgreichste Schweizer Radfahrerin aller Zeiten.

Mama Maja ist stolz

Für Maja Reusser ist das zweitrangig. «Marlen soll gesund und glücklich sein – egal, was sie tut», sagt sie. Beides ist sie am Montagmorgen definitiv. Zwar noch etwas müde von der langen Reise, aber auch hungrig. Und da kommt die Quarktorte ihrer Mama gerade recht.

Wir erinnern uns: Nach Reussers Zeitfahr-Gold hatte Maja im Blick angekündigt: «Ich mache Marlen eine XXL-Quarktorte! Wir werden ganz sicher noch mit ihr feiern.»

Ihre Tochter erzählt schmunzelnd, dass Mami Maja Reusser ihrem Freund Hendrik kurz vor der Ankunft sagte: «Ich kann ja dem Blick nicht sagen, dass ich sie mit einer Quarktorte empfange – und dann mache ich sie nicht.»

Gesagt, getan. Die Quarktorte steht bereit. Und Reussers Frust über das Strassenrennen ist endgültig vergessen.