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Die Mountainbike-Weltcupsaison endet zwar dieses Wochenende in Lake Placid (USA), doch viele Fahrerinnen und Fahrer können sich nicht zurücklehnen. Sie brauchen einen neuen Job für 2027. Mit Olympiasiegerin Jolanda Neff (33) ist auch ein grosser Name auf dem Transfermarkt, ihr Cannondale-Team zieht sich Ende Jahr aus dem Weltcup zurück. Der Rückzug eines der renommiertesten Teams schockte die ganze Velo-Szene.

Doch jetzt macht im Fahrerlager ein heisses Gerücht die Runde: Für Neff dürfte es im Weltcup weitergehen. Nach Blick-Informationen soll die St. Gallerin 2027 für das Alpecin-Team fahren.

Der grosse Name ist geblieben

Alpecin? Es ist ein Transfer-Hammer. Der Rennstall aus Belgien ist vor allem bekannt für sein Strassenteam und seinen Superstar Mathieu van der Poel (31). Nicht zuletzt wegen des polyvalenten Holländers gibt es daneben auch eine Mountainbike-Abteilung. Bisher ohne Frau – nun dürfte sich das mit Neff ändern.

Die Schweizerin gehört seit Jahren zu den bekanntesten Namen im Tross. Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin und dreifache Gesamtweltcupsiegerin. Ihre grossen Dominanzzeiten liegen allerdings einige Jahre zurück. Ihren letzten Weltcupsieg feierte sie im August 2022.

Dieses Jahr fuhr sie immerhin mehrfach in die Top-10, bei der WM in Val di Sole landete sie auf Rang 14. Für eine Fahrerin, die seit längerem nicht mehr um die ganz grossen Siege mitkämpft, ist das eine positive Entwicklung.

Dass ihre Zukunft nach dem Ende des Cannondale-Teams lange offen war, deutete Neff im Sommer selbst an. Zunächst hoffte sie, ihr bisheriges Team gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen retten zu können, und richtete sogar einen öffentlichen Aufruf an mögliche Sponsoren: «Wenn es jemanden gibt, der Interesse hat, unser Team zu unterstützen und zu sponsern, darf er sich gerne melden.»

Neue Heimat bei Alpecin

Nun wechselt Neff nach drei Jahren doch wieder. Doch nicht nur bei ihr bewegt sich auf dem Transfermarkt etwas. Nach Blick-Informationen steht auch WM-Bronze-Fahrerin Nicole Koller vor einem Teamwechsel. Die 27-Jährige soll in der kommenden Saison für ein französisches Team fahren.