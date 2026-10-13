Lidl-Trek legt nach: Der Weltmeister und Zeitfahr-Spezialist Filippo Ganna (30) stösst ab 2027 zum deutschen Rennstall dazu. Damit verlässt er sein jetziges Team Netcompany Ineos. Er selbst sagt: «Ich habe grosse Ziele.»

Darum gehts Filippo Ganna wechselt 2027 von Ineos zu Lidl-Trek.

Er gewann zwei Zeitfahr-WM, Olympiagold und Giro-Etappen.

Er setzt auf Klassiker; Lidl-Treks Kader 2027 ist komplett.

Fabienne Kleinhenz

Die Gerüchte der letzten Zeit haben sich nun bewahrheitet: Der zweifache Weltmeister im Zeitfahren Filippo Ganna (30) wechselt auf 2027 von seinem jetzigen Team Netcompany Ineos zum deutschen Rennstall Lidl-Treck. Er unterschreibt für drei Saisons, wie das Team am Dienstag bekanntgibt.

Acht Jahre war der Italiener einer der prägendsten Figuren im Ineos-Trikot und hat mit ihnen viele Meilensteine eingefahren. Sein Resumee kann sich sehen lassen: Neben seinen zwei Weltmeistertiteln kommen acht Etappensiege beim Giro d'Italia, zwei bei der Vuelta und fünf bei Tirreno-Adriatico. Dazu Olympiagold in der Mannschaftsverfolgung in Tokio und der Stundenweltrekord.

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Die Klassiker als grosses Ziel

Ganna, zitiert in der Pressemitteilung seines neuen Teams, äussert sich: «Ich kann das nächste Jahr kaum erwarten, um mit einem so bedeutenden Team wie Lidl-Trek an den Start zu gehen. Ich bin wirklich stolz, Teil davon zu sein, und freue mich darauf, am ersten Trainingslager teilzunehmen und die Saison bestmöglich zu beginnen.»

Weiter meint er: «Nach acht Jahren bei meinem aktuellen Team ein neues Kapitel aufzuschlagen, ist wirklich schön und ich fühle mich sehr motiviert für die Saison. Ich habe grosse Ziele, die ich mit Lidl-Trek erreichen möchte, insbesondere bei den Klassikern: Mit dem Team, das wir haben werden, ist nichts ausser Reichweite.»

Damit reiht sich Ganna in eine hochkarätige Liste von Neuzugängen bei Lidl-Trek ein. Zuletzt hatten das Team Felix Gall (vorher Décathlon), Gregor Mühlberger (Décathlon), Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), Jordan Jegat (TotalEnergies), Jordi Meeus (Red Bull-Bora-hansgrohe) und Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) als Athleten dazu gewonnen. Damit ist der Kader für 2027 bei Lidl-Trek komplett.