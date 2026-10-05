Valtteri Bottas fährt mit dem Fahrrad 350 Kilometer von Malaysia nach Singapur für das nächste Formel-1-Rennen. Der Cadillac-Pilot startete direkt nach dem GP und will am Donnerstag rechtzeitig zu den Medienterminen in Singapur sein.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nach dem Malaysia-Wochenende steht in der Formel 1 am Freitag bereits der nächste Termin auf dem Programm. In Singapur steigt das erste freie Training für den Grand Prix (11.30 Uhr Schweizer Zeit). Die meisten Fahrer nutzen die wenigen Tage dazwischen zur Erholung und fliegen dann bequem per Privatjet nach Singapur.

Nicht so Valtteri Bottas (37). Der Cadillac-Pilot reist im Vergleich zu seinen Konkurrenten auf kuriose Art und Weise ans nächste Rennen. Der Finne will mit dem Fahrrad von Malaysia nach Singapur fahren – die Strecke, die er dabei zurücklegt, beträgt rund 350 Kilometer.

Nachtfahrt mit Stirnlampe

Auf der Sport-Tracking-App Strava teilt Bottas seine Route mit den Fans. Die erste Etappe seiner aussergewöhnlichen Reise führten ihn von Sepang in die Küstenstadt Port Dickson. Gestartet ist der 37-Jährige am Sonntag direkt nach dem GP in Malaysia, wo er mit seinen Cadillac aufgrund der Wetterbedingungen in der zehnten Runde neben der Strecke landete und ausschied.

Noch in der Nacht nach dem Rennen machte sich Bottas auf seinem Gravelbike auf den Weg, vorbei an Fans, die nach dem GP im Stau stecken geblieben waren. Die rund 56 Kilometer lange Strecke seines ersten Abschnittes legte er in etwas mehr als zwei Stunden zurück. Bottas radelte dabei mit einer Stirnlampe durch die Dunkelheit der Nacht, wie er in Eindrücken in seiner Instagram-Story zeigt.

Bottas' Partnerin ist Profi-Radfahrerin

Für Bottas sind Fahrten auf seinem Gravelbike allerdings nichts Neues. Bereits in der Vergangenheit nahm der ehemalige Sauber-Pilot an Radsportveranstaltungen teil. Er qualifizierte sich im August 2026 bei einem UCI-Gravel-Rennen im tschechischen Hlinsko mit dem fünften Platz in seiner Altersklasse (35-39 Jahre) nach 2024 zum zweiten Mal für die Gravel-Weltmeisterschaft, die am 10. und 11. Oktober 2026 im australischen Nannup steigt. Allerdings wird Bottas dort nicht teilnehmen können, da genau an diesem Wochenende eben der GP von Singapur stattfindet. Statt an der WM zu radeln, folgt nun halt die Reise an den nächsten Formel-1-Austragungsort per Fahrrad.

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In den sozialen Medien zeigt er sich ausserdem häufig auch in der Freizeit auf dem Fahrrad. Regelmässig unternimmt Bottas Radtouren mit seiner Partnerin Tiffany Cromwell (38). Die Australierin ist nämlich Profi-Radrennfahrerin.

Für Formel-1-Neuling Cadillac jagt Bottas noch immer seinen ersten Punkt der Saison. Ob der zehnfache GP-Sieger rechtzeitig in Singapur ankommen wird, wird sich zeigen. Der Finne erhofft sich eine Ankunft am Donnerstag – denn dann finden seine ersten Medientermine statt.