WM-Leader Antonelli von Verstappen beeindruckt

Genau 93 Minuten lang fühlte man sich in einem Grand-Prix-Zirkus, der bei nassen Bedingungen – fast amateurhaft – das Laufen lernte. Ein Chaos. Bis es in Malaysia endlich losging. Und wie.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Das Königsduell Verstappen und Hamilton – erstmals seit Ungarn 2023 – wieder in der ersten Startreihe. Dahinter WM-Leader Antonelli. Schon die Reifenwahl war ein Schock: Verstappen, Antonelli und Russell auf den grünen Intermediates, das Ferrari-Duo mit dem weichen roten Gummi. Das konnte nicht gutgehen.

Das Feld rollte die ersten drei Runden hinter dem Safety-Car durch die Gegend. Dann kam es mit 100 Minuten Verspätung endlich zum stehenden Start.

Und sofort gingen beide Mercedes vor Pole-Mann Verstappen in Führung. Hamilton fiel zuerst auf den zehnten Platz und später ans Ende des Feldes zurück.

«Soll ich reinkommen?», war Hamiltons Hilferuf aus dem Cockpit. Antwort: «Das musst du entscheiden!» Und der Brite blieb draussen, erlebte wohl Albträume. Doch die Strecke trocknete ab – und als er nach 31 von 55 Runden endlich den Gummi wechselte, lagen gute WM-Punkte plötzlich in Reichweite. Kaum ein Pilot war schneller unterwegs als der siebenfache Champion.

Das Schicksal schlug nach elf Jahren wieder zu

Der bald 42-jährige Fighter wurde stärker und stärker. Im Ziel lag er als sensationeller Dritter nur noch 4,9 Sekunden hinter Verstappen, der in seinem oft kritisierten Red Bull den ersten WM-Sieg 2026 feierte. 2,4 Sekunden vor WM-Leader Antonelli (Mercedes).

Antonelli war im direkten Duell mit dem einzigen Titelrivalen, George Russell, der stärkere Mann – und sechs Runden vor Schluss schlug das Schicksal in Malaysia nach elf Jahren wieder zu: Russell musste den Mercedes mit einem Motorschaden an dritter Stelle ausrollen lassen und liegt jetzt 84 Punkte hinter dem Italiener.

Russell: «Ohne Glück kann niemand Weltmeister werden. Was soll ich jetzt sagen? Es ist fast zum Lachen. Aus drei weiteren Punkten Rückstand auf Kimi wurden 18. Ich gebe noch nicht auf, aber ohne Glück bin ich machtlos.»

Das interne «Geschenk» nahm Antonelli natürlich gerne an. Vielleicht erinnert er sich an Sepang 2016, als an gleicher Stelle Hamilton im Mercedes in Führung liegend gestoppt wurde. Es war der einzige technische Ausfall der Silberpfeile vor zehn Jahren. Dieser kostete Hamilton mit fünf Punkten Rückstand auf Nico Rosberg den WM-Titel.

Der neue Liebling der Massen

Für Verstappen war der 72. Sieg mit den Bullen (gleichviel hatte einst Michael Schumacher mit Ferrari) ein verdienter Lohn «für mich und das ganze Team. Herrlich auch die Premiere mit einem eigenen Motor. Das hatten uns nicht viele zugetraut.»

Über die Qualitäten des Holländers müssen wir weiterhin nicht diskutieren. Mit 132 Punkten Rückstand auf Antonelli sind jedoch die Chancen von Verstappen etwa gleich gross wie seine Quote bei den englischen Buchmachern: 100:1. Wer vor dem Nachtspektakel in Singapur am kommenden Sonntag (14 Uhr MEZ) noch auf Antonelli setzt, bekommt für 100 Franken Einsatz gerade mal 103,50 Franken zurück.

Der bald jüngste Weltmeister bleibt der neue Liebling der Massen – oder mit knapp 20 Jahren so gereift: «Ich habe in Malaysia wieder viel gelernt. Und Max hat mir beim Neustart klar die Limiten aufgezeigt. Das war eine Lehrstunde, die mich weiterbringt!» Worte, die man selten hört.