Die Schweizer Mountainbiker sorgen an der Heim-EM im Tessin gleich zum Auftakt für einen Medaillenregen. Sina Frei gewinnt Shorttrack-Gold vor Alessandra Keller, Dario Lillo fährt bei den Männern zu Bronze und verpasst Gold nur knapp.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizerinnen feiern Doppelsieg im Shorttrack bei Mountainbike-EM im Tessin

Sina Frei gewinnt Gold nach taktisch starkem Rennen, Keller holt Silber

Schweizer holen 3 Medaillen: Gold, Silber, Bronze am ersten Wettkampftag

Joël Hahn Redaktor Sport

Der Traumstart ist perfekt! Zum Auftakt der Mountainbike-Europameisterschaften im Tessin feiern die Schweizer Frauen im Shorttrack einen Doppelsieg. Sina Frei (29) holt sich nach einem taktisch starken Rennen Gold, Alessandra Keller (30) sichert sich Silber. Bei den Männern holt Dario Lillo (24) die Bronzemedaille. Damit setzt das Heimteam gleich am ersten Wettkampftag ein dickes Ausrufezeichen.

Die Schweizerinnen drücken dem Rennen vom ersten Meter an den Stempel auf. Nach der Startrunde liegen Frei, Keller, Ronja Blöchlinger (25) und Nicole Koller (30) allesamt in den Top 6. Blöchlinger übernimmt sogar kurz die Führung, einzig die schwedische Ex-Olympiasiegerin Jenny Rissveds kann dem Schweizer Quartett Paroli bieten. Dann schrumpft die Spitzengruppe auf vier Fahrerinnen mit Frei, Keller, Blöchlinger und Rissveds, die am Ende Bronze holt.

Hinter der Führungsgruppe arbeitet sich Ginia Caluori (23) immer weiter nach vorne. Die Bündnerin, die nach ihrer Gehirnerschütterung infolge ihres schweren Sturzes an der Tour de Suisse erst vor wenigen Wochen ins Renngeschehen zurückgekehrt ist, überzeugt bei ihrer Heim-EM-Premiere mit einem starken Auftritt und mischt lange in den Top Ten.

Blöchlinger vom Defekt gestoppt

Nach sechs Runden folgt der bittere Rückschlag für Blöchlinger. Die Appenzellerin verliert wegen eines technischen Problems an ihrem Bike den Anschluss an die Spitzengruppe und fällt im Klassement weit zurück. Während sie am Ende nur Rang 17 belegt, übernehmen Frei und Keller endgültig das Zepter.

In der Schlussphase zerfällt die Spitzengruppe endgültig. Frei und Keller lösen sich gemeinsam von Rissveds und machen den Europameistertitel unter sich aus. Im Sprint behält Frei die Oberhand und sorgt für den perfekten Schweizer Auftakt an der Heim-EM. «Es war extrem schnell von Anfang an, fast ein Ausscheidungsrennen», sagt die frischgebackene Europameisterin. Der Titel gebe ihr «extrem viel Motivation und Zuversicht» für die Weltmeisterschaften. Keller komplettiert mit Silber den Doppelsieg. «Mit Sina auf dem Podium zu stehen und Gold und Silber für die Schweiz zu holen, ist mega cool», sagt die Weltmeisterin Keller.

Hinter den beiden Medaillengewinnerinnen fährt Nicole Koller ebenfalls in die Top Ten. Auch Caluori bestätigt mit ihrem starken Rennen ihren Aufwärtstrend. Blöchlinger muss sich nach ihrem Defekt mit Rang 17 begnügen – ohne das technische Problem wäre für die Shorttrack-Spezialistin deutlich mehr möglich gewesen.

Programm Mountainbike-EM Donnerstag, 30. Juli 2026 17.30 Uhr: Short Track (XCC) Frauen Elite

18.15 Uhr: Short Track (XCC) Männer Elite Sonntag, 2. August 2026 13.30 Uhr: Cross Country (XCO) Frauen Elite

16.10 Uhr: Cross Country (XCO) Männer Elite Donnerstag, 30. Juli 2026 17.30 Uhr: Short Track (XCC) Frauen Elite

18.15 Uhr: Short Track (XCC) Männer Elite Sonntag, 2. August 2026 13.30 Uhr: Cross Country (XCO) Frauen Elite

16.10 Uhr: Cross Country (XCO) Männer Elite Mehr

Beinahe doppelter Doppelschlag

Fast hätten die Schweizer danach sogar den doppelten Doppelschlag geschafft. Bei den Männern legen Dario Lillo (24), Luca Schätti (26) und Vital Albin (27) los wie die Feuerwehr. Später übernehmen Lillo und Schätti sogar gemeinsam die Spitze und führen das Rennen bis in die Schlussrunde an. Doch dann folgt die bittere Wende: Der Italiener Juri Zanotti schnappt sich Gold vor dem Briten Charlie Aldridge. Lillo rettet Bronze, während Schätti nach seinem starken Rennen noch auf Rang fünf zurückfällt. Filippo Colombo (28), nach seiner schweren Verletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent, wird 14. Albin verliert nach starkem Start früh den Anschluss.

Mit Gold, Silber und Bronze setzen die Schweizer Mountainbiker zum Auftakt der Heim-EM gleich ein dickes Ausrufezeichen und unterstreichen ihre Medaillenambitionen für die weiteren Titelkämpfe im Tessin.