Ab Donnerstag sind die besten Mountainbike-Cracks des Kontinents zu Gast am Monte Ceneri, wo im Cross Country, im Short Track und über die olympische Disziplin neue Europameister gesucht werden. Die Schweiz hat im Kampf um Medaillen mehrere Pfeile im Köcher.

Das musst du zur Mountainbike-EM im Tessin wissen

Das musst du zur Mountainbike-EM im Tessin wissen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Europameisterschaften im Mountainbike finden ab Donnerstag im Tessin statt

21 Schweizerinnen und 19 Schweizer kämpfen auf anspruchsvoller Strecke um Medaillen

Short Track am 30. Juli, olympische Distanz am 2. August

Der MTB-Weltcup macht zwischen dem 19. Juli und dem 14. August eine Pause. Die Fahrerinnen und Fahrer können allerdings nicht die Füsse hochlegen. Denn im Tessin finden diese Woche die Europameisterschaften 2026 statt.

In welchen Disziplinen wird gefahren?

Anders als noch bei der WM im Wallis im vergangenen September, als in gleich acht Disziplinen neue Weltmeisterinnen und Weltmeister gesucht wurden, krönt das Tessin nur neue Kontinentalchampions im Cross Country. Dazu zählen die Short-Track- und die Hauptrennen. Zudem treten die teilnehmenden Nationen im Team-Wettbewerb gegeneinander an.

Wann finden die Wettkämpfe statt?

Am Donnerstag kämpft die Mountainbike-Elite erst um den Sieg im Short Track, drei Tage später gehts über die olympische Distanz um die Wurst. Am Start stehen an beiden Tagen sowohl die Männer als auch die Frauen.

Datum Event Startzeit Donnerstag, 30. Juli Frauen Elite Short Track 17.30 Uhr Donnerstag, 30. Juli Männer Elite Short Track 18.15 Uhr Freitag, 31. Juli Team Relay 15.30 Uhr Sonntag, 2. August Frauen Cross Country olympische Distanz 13.30 Uhr Sonntag, 2. August Männer Cross Country olympische Distanz 16.10 Uhr

Wer sind die Schweizer Trümpfe?

Bei den Frauen ist der grösste Name jener von Alessandra Keller. Die 30-Jährige reist als amtierende Weltmeisterin im Short Track in die Südschweiz und schielt auf Edelmetall. Auch Sina Frei hat in ihrer Karriere und in der laufenden Saison immer wieder bewiesen, dass sie für die vorderen Ränge gut ist – genau wie Ronja Blöchlinger und Nicole Koller.

Mit Mathias Flückiger, Dario Lillo und Fabio Püntener verfügt die Schweiz auch bei den Männern über Top-Athleten. Dazu zählt auch Filippo Colombo. Obwohl er in diesem Monat verletzungsbedingt kein Rennen fuhr, dürfte er besonders motiviert sein. Schliesslich findet die EM nur unweit seines Geburtsorts statt. Total vertreten 21 Athletinnen und 19 Athleten die Schweiz am Event, der nebst den Elite-Rennen auch Wettbewerbe auf Stufe U23 und U19 austrägt.

Wo liegt die Strecke?

Der Track schlängelt sich den Fuss des Monte Tamaro entlang und zählt zu den anspruchsvollsten überhaupt. Gefahren wird sowohl im Short Track als auch über die olympische Disziplin in der Nähe des Armeeplatzes am Monte Ceneri. Für den Tessiner Ort ist es nach 2020 bereits die zweite EM-Ausgabe.

Wie funktioniert das Team-Relay?

Jede Nation stellt ein sechsköpfiges Team: je eine Elite-Fahrerin, einen Elite-Fahrer, eine U23-Fahrerin, einen U23-Fahrer, eine Juniorin und einen Junior (U19). Alle absolvieren nacheinander jeweils eine Runde auf derselben Strecke. Der Wechsel erfolgt in einer markierten Wechselzone. Welche Athletin oder welcher Athlet wann startet, entscheidet jede Nation selbst – die Reihenfolge ist ein wichtiger taktischer Faktor. Sieger ist jenes Team, dessen sechster Fahrer oder sechste Fahrerin zuerst die Ziellinie überquert.