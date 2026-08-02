Lorena Wiebes triumphiert erneut an der Tour de France der Frauen. Die Holländerin gewinnt die 149-km-Etappe von Aigle nach Genf und baut ihre Führung im Gesamtklassement aus. Noemi Rüegg fährt wie am Vortag in die Top 10.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lorena Wiebes gewinnt zweite Etappe der Tour de France der Frauen

Riejanne Markus scheitert knapp am Solo-Coup, 400 Meter vor Ziel

Noemi Rüegg auf Rang 8, Gesamtklassement: 4. Platz, 20 Sekunden Rückstand

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lorena Wiebes (27) doppelt an der Tour de France der Frauen nach. Nach ihrem Sieg am Vortag sichert sich die Holländerin auch die zweite Etappe, die nach dem Auftakt in Lausanne über 149 Kilometer von Aigle VD nach Genf noch einmal über Schweizer Boden führt. Sie setzt sich im Massensprint kurz vor Schluss vor der Italienerin Elisa Balsamo (28) und Landsfrau Marianne Vos (39) durch. Mit dem Sieg baut Wiebes ihre Führung im Gesamtklassement aus.

Im engen Rennen setzt sich kurzzeitig eine kleine Spitzengruppe ab, das Peloton macht jedoch wieder Boden gut und hält mit den Spitzenfahrerinnen mit. 38 Kilometer vor dem Ziel kann sich Riejanne Markus (31) vom Feld lösen und sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von über einer Minute erarbeiten. Zum Etappensieg reicht ihr Tempo aber nicht, die holländische Ausreisserin wird rund 400 Meter vor dem Ziel vom Feld überholt und verpasst so den Solo-Coup.

Rüegg mit Top-10-Resultat

Bei den Schweizerinnen schafft es Noemi Rüegg (25) erneut in die Top 10. Am Vortag noch auf dem fünften Rang klassiert, resultiert am Sonntag der 8. Platz. Im Gesamtklassement klettert sie um eine Position auf den vierten Rang vor und liegt 20 Sekunden hinter der Führenden. Marlen Reusser kann ihr Top-10-Resultat als 68. derweil nicht wiederholen, bleibt aber in der Gesamtwertung auf dem 10. Rang.

Am Montag erfolgt der Start nochmals in der Schweiz. Von Genf führt die 157 Kilometer lange Etappe anschliessend über die französische Grenze bis nach Poligny im französischen Jura. Nach den beiden Flachetappen ist dies die erste hügelige Etappe der Tour.