Der Startschuss zur Tour de France Femmes 2026 ist gefallen! Lorena Wiebes aus Holland gewinnt die erste Etappe der prestigeträchtigen Rundfahrt. Derweil fahren mit Noemi Rüegg (5.) und Marlen Reusser (10.) beide Schweizerinnen in die Top 10.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nun ist die diesjährige Tour de France auch bei den Frauen lanciert! Die erste Etappe der prestigeträchtigen Rundfahrt, die von Lausanne nach Lausanne führt, sichert sich die 27-jährige Holländerin Lorena Wiebes. Sie setzt sich im Sprint vor Kimberley Le Court de Billot aus Mauritius (30) und ihrer Landsfrau Demi Vollering (29) durch.

Auch aus Schweizer Sicht gibt es am Nationalfeiertag Grund zur Freude: Mit Noemi Rüegg (25) auf Platz 5 und Marlen Reusser (34) auf Platz 10 fahren beide Schweizerinnen in die Top 10. Reusser hatte dabei Glück im Unglück: Trotz eines Sturzes rund 21 Kilometer vor dem Ziel kommt sie glimpflich davon und büsst im Gesamtklassement keine Zeit ein.

Die Rundfahrt bleibt vorerst in der Schweiz: Die 2. Etappe führt am Sonntag über 149 Kilometer von Aigle VD nach Genf.