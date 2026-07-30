Kaum ist die Tour de France der Männer Geschichte, schwingen sich die Damen in den Sattel. Während neun aufeinanderfolgenden Tagen führt die Tour über 1'175 Kilometer von Lausanne bis nach Nizza. Hier gehts zum Etappenplan.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tour de France Femmes startet am 1. August in Lausanne

Highlight ist die 7. Etappe über den Mont Ventoux auf 1'910 m

1'175 km und 18'795 Höhenmeter in 9 Tagen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Frankreich bleibt auch nach der Schlussetappe der Tour de France auf der Champs-Élysées im Fokus der internationalen Radszene. Auch wenn sich dieser nun zuerst in die Schweiz verschiebt. Denn am Samstag erfolgt inmitten der 1. August-Feierlichkeiten in Lausanne der Startschuss in die Tour der Frauen.

Über Genf und Poligny gehts weiter nach Dijon, dem nördlichsten Punkt der diesjährigen Tournee. Von dort führt die Strecke mit einigen Abzweigern in Richtung Mittelmeer, wo am 9. August in Nizza zum letzten Mal die Ziellinie überquert wird. Auf dem Weg dorthin erklimmen die Fahrerinnen erstmals überhaupt den berühmt-berüchtigten Mont Ventoux auf 1'910 Metern über Meer.

Alle Etappen der Tour de France Femmes 2026

1. August: 1. Etappe, Lausanne – Lausanne, 137 km

2. August: 2. Etappe, Aigle – Genf, 149 km

3. August: 3. Etappe, Genf – Poligny, 157 km

4. August: 4. Etappe, Gevrey-Chambertin – Dijon, 21 km (Einzelzeitfahren)

5. August: 5. Etappe, Mâcon – Belleville-en-Beaujolais, 140 km

6. August: 6. Etappe, Montbrison – Tournon-sur-Rhône, 153 km

7. August: 7. Etappe, La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux, 144 km

8. August: 8. Etappe, Sisteron – Nizza, 175 km

9. August: 9. Etappe, Nizza – Nizza, 99 km

Innert neun Tagen spulen die Fahrerinnen 1'175 Kilometer und 18'795 Höhenmeter auf unterschiedlichen Etappentypen ab. Während je drei als flache beziehungsweise hügelige Strecken ausgewiesen werden, zählen die 7. und 9. Tagestour zu den Bergetappen. Ergänzt wird der diesjährige Trip durchs Einzelzeitfahren vom 4. August.

Im Fahrerinnenfeld findet sich zwar nur eine einzige Schweizerin, diese hört jedoch auf den Namen Marlen Reusser. Entsprechend gross sind die Hoffnungen auf einen Schweizer Triumph. Und die 34-Jährige gilt auch als Mitfavoritin auf den diesjährigen Toursieg.