BMX-Profi Aeberhard doppelt nach erstem Weltcupsieg nach

Der Schweizer BMX-Fahrer Loris Aeberhard brilliert in Papendal: Nach seinem ersten Weltcupsieg am Samstag doppelt der Berner nach und gewinnt auch das zweite Rennen souverän.

Pascal Keusch Redaktor Sport

BMX-Fahrer Loris Aeberhard (27) gelingt im holländischen Papendal ein perfektes Wochenende. Nur 24 Stunden nach seinem ersten Weltcupsieg gewinnt der Berner auch das zweite Rennen und feiert damit einen Doppelsieg.

Erst am Samstag hatte Aeberhard seinen Premierensieg auf höchster Stufe errungen. Damit war er nach Simon Marquart (29) und David Graf (36) erst der dritte Schweizer BMX-Fahrer, der ein Weltcuprennen gewinnen konnte.

Auch am zweiten Renntag präsentiert sich Aeberhard in bestechender Form. Er setzt sich früh an die Spitze und lässt seinen Konkurrenten keine Chance. Der Schweizer siegt souverän vor dem Holländer Jymio Brink (27) und dem Franzosen Eddy Clerte (28).

Weniger glücklich verläuft das Wochenende für seine Schwester Nadine Aeberhard (24). Wie bereits am Vortag verpasst sie das Podest knapp und wird hinter der britischen Weltmeisterin Beth Shriever Vierte.