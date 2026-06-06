Demi Vollering triumphiert auf der Königsetappe des Giro d’Italia der Frauen. Die Holländerin setzte sich auf den letzten 300 Metern durch und feiert ihren zweiten Etappensieg. Marlen Reusser wird Sechste.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Demi Vollering gewinnt die achte Etappe des Giro d'Italia bei den Frauen. Die Holländerin kann sich auf den letzten 300 Metern der Königsetappe von den drei Fahrerinnen Isabella Holmgren aus Kanada, Antonia Niedermaier aus Deutschland und ihrer Landsfrau Anna van der Breggen im Endspurt absetzen.

Für Vollering ist es der zweite Etappensieg an der diesjährigen Italien-Rundfahrt, nachdem sie bereits die erste Bergetappe nach Sante Stefano di Cadore für sich entscheiden konnte.

Rennen aufgrund gefährlicher Eisplatte verkürzt

Marlen Reusser kommt einen Tag nach ihrem Sturz derweil nicht auf Touren. Die Bernerin fällt früh zurück und wird am Ende Sechste mit 57 Sekunden Rückstand auf Tagessiegerin Vollering. Im Gesamtklassement liegt die Schweizerin als Fünfte genau drei Minuten hinter der führenden Van der Breggen zurück.

Die Strecke sollte am Samstag eigentlich bis nach Sestrière führen, endete aber am vorletzten Anstieg, einen Kilometer vor der Bergwertung am Colle delle Finestre. Die Rennleitung meldete rund acht Kilometer vor der eigentlich geplanten Bergwertung eine Eisplatte, die auf die Strecke fallen und die Fahrerinnen gefährden könnte. Daher wurde entschieden, die Königsetappe zu verkürzen. Die Abfahrt und der Schlussanstieg nach Sestrière entfielen somit.

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Am Sonntag steht noch die Schlussetappe des Giro an. Diese beginnt und endet in Saluzzo im Piemont und führt über 145 Kilometer. Auch auf dieser Etappe gibt es nochmals einige schwere Anstiege, bei denen hoffentlich kein Schnee für eine Umplanung sorgen wird.