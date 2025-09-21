Während Marlen Reusser als Goldkandidatin gilt, setzen sich die Schweizer Männer beim WM-Zeitfahren in Ruanda bescheidenere Ziele. Stefan Küng, früherer Medaillengewinner, strebt die Top 10 an. Im Mixed-Teamzeitfahren besteht jedoch Hoffnung auf Edelmetall.

1/5 Zu steil für Stefan Küng? Das WM-Zeitfahren hat fast 700 Höhenmeter, das liegt dem Thurgauer nicht. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Marlen Reusser ist Goldmedaillen-Favoritin, Schweizer Männer haben geringere Chancen

Stefan Küng strebt Top-10-Platzierung im Zeitfahren an

Strecke: 40,6 Kilometer mit 680 Höhenmetern in Kigali (Ruanda) Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mathias Germann Reporter Sport

Während Marlen Reusser (34) im Zeitfahren auf Gold schielt, backen die Schweizer Männer kleinere Brötchen. Der Grund? Die 680 Höhenmeter, die es auf den 40,6 Kilometern rund um Kigali zu erklimmen gilt. Sie sind gar nicht nach ihrem Geschmack.

Stefan Bissegger (27) entschied sich, die Reise nach Ruanda gar nicht erst anzutreten. Mauro Schmid (25) ist motiviert, allerdings ist die Prüfung gegen die Uhr für ihn nicht nur zu steil, sondern auch zu lang – ihm liegen kürzere Zeitfahren deutlich besser.

Bleibt Stefan Küng (31), seit langem der beste Radgenosse in dieser Disziplin. «In den letzten Jahren bin ich immer an die Weltmeisterschaften gereist und hatte das Ziel, eine Medaille zu holen. Manchmal ist mir dies auch gelungen.»

Top 10 sind für Küng möglich

Tatsächlich holte Küng im Zeitfahren 2020 Bronze und 2022 Silber. Diesmal wird es kaum klappen. «Aber ich gebe alles – ein realistisches Ziel sind die Top 10.»

Immerhin: Im WM-Mixed-Teamzeitfahren am Mittwoch dürfen Küng und Schmid durchaus auf Edelmetall hoffen.