SRF hat einen neuen Radsportexperten: Mathias Frank, ehemaliger Rad-Profi. Der 38-jährige Luzerner, der 2015 den achten Platz bei der Tour de France erreicht hat, freut sich darauf, seine Erfahrungen einzubringen.

Seinen grössten Erfolg feierte Mathias Frank an der Tour de France 2015, wo er den achten Schlussrang belegte.

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

SRF verkündet einen neuen Radsportexperten: Es ist der ehemalige Profiradfahrer Mathias Frank (38). Frank kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken – 2015 erreichte er den achten Schlussrang bei der Tour de France. Dies ist das beste Schweizer Resultat an der Tour im 21. Jahrhundert.

2021 beendete der Luzerner, fünf Jahre nach seinem Bergetappen-Triumph an der Vuelta, seine Karriere. Gegenüber SRF zeigt er sich motiviert: «Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei SRF. Als Experte und Co-Kommentator kann ich meine Erfahrung aus dem Profiradsport einbringen und die Faszination dieses Sports einem breiten Publikum näherbringen.»

Montgomery geht nach 15 Jahren

Frank übernimmt die Stelle von Sven Montgomery – der Berner beendet seine Kommentatoren-Karriere nach 15 Jahren und hinterlässt entsprechend grosse Fussstapfen für den SRF-Neuling. Montgomery wird sein letztes Rennen am 11. Oktober 2025 bei der Lombardei-Rundfahrt kommentieren.

Des Weiteren stösst Silvan Schweizer zum Radsport-Kommentatoren-Team. Der 39-Jährige war bereits vorher für SRF tätig, jedoch hauptsächlich im Eishockey und im Ski Freestyle.