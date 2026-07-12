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Mountainbike-Rennen in Andorra
Frei auf dem Podest – Männer verpassen Spitzenergebnis

Sina Frei sichert sich beim Mountainbike-Weltcup in Pal Arinsal den dritten Platz im Cross-Country. Die Schweizerinnen überzeugen mit starker Teamleistung, während die Männer ein Spitzenergebnis verpassen.
Publiziert: 12.07.2026 um vor 56 Minuten
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Sina Frei fährt in Andorra aufs Podest.
Foto: Getty Images
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Sina Frei (28) fährt beim Mountainbike-Weltcup in Pal Arinsal (And) aufs Podest. Die Zürcherin belegt im Cross-Country-Rennen hinter der überlegenen Siegerin Jenny Rissveds (32) und Martina Berta (28) den 3. Rang.

Mit ihrem 3. Platz kehrt Frei erstmals seit Ende Mai in Nove Mesto auf das Cross-Country-Podest zurück. Zuvor hatte sie drei Rennen in Folge ohne Top-3-Klassierung beendet. Den Saisonauftakt in Südkorea hatte sie gewonnen.

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Auch dahinter überzeugen die Schweizerinnen mit einer geschlossenen Teamleistung: Ronja Blöchlinger wird Sechste, Alessandra Keller Siebte und Nicole Koller Neunte. Weniger gut läuft es Jolanda Neff, die nach einem Platten und einem Sturz den Wettkampf auf Rang 22 beendet.

Bei den Männern bleibt ein Schweizer Spitzenresultat aus. Dario Lillo (24) klassiert sich als bester Schweizer auf Platz 12, Marcel Guerrini wird 14. und Vital Albin 19. Der Sieg geht an den Franzosen Adrien Boichis vor seinem Landsmann Mathis Azzaro.

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