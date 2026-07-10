Blöchlinger schaffts aufs Short-Track-Podest

Auch im sechsten Short-Track-Rennen der Mountainbike-Saison fährt eine Schweizerin unter die besten Drei.

Ronja Blöchlinger (25) sorgt in Andorra dafür, dass die Schweizer Podest-Serie im Mountainbike weitergeht. Sie wird im Short Track Dritte. Allerdings muss sie sich im Schlusssprint um Platz zwei der Österreicherin Laura Stigger geschlagen geben. Den Sieg holt sich überlegen die Schwedin Jenny Rissveds. Mit Nicole Koller (4.), Alessandra Keller (5.) und Sina Frei (8.) können drei weitere Schweizerinnen überzeugen.

Bei den Männern läufts wie schon während der gesamten Saison eher mässig. Vital Albin (27) wird als bester Schweizer Achter. Den Sieg holt sich erstmals der Amerikaner Bjorn Riley.