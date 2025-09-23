DE
FR
Abonnieren

Holt Reusser (34) mit dem Team die nächste Medaille?
Weltmeisterin hilft Afrika und verdient dabei nichts

Marlen Reusser schaut über den Rad-Tellerrand hinaus. Seit Jahren engagiert sie sich für einen vereinfachten Zugang zu Velos in Afrika. Und sportlich? Da gehts um die nächsten Medaillen.
Publiziert: 15:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Marlen Reusser kann kaum durchatmen: Nach ihrem WM-Sieg im Zeitfahren hat sie drei weitere Rennen innerhalb einer Woche vor sich.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Marlen Reusser gewinnt Einzelzeitfahren, weitere Rennen stehen bevor
  • Reusser ist Botschafterin für Velafrica, unterstützt Organisation mit Spenden
  • Schweizer Sextett für Mixed-Teamzeitfahren besteht aus 6 Athleten
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Mathias GermannReporter Sport

Soll man die Feste feiern, wie sie fallen? Eigentlich schon, findet Weltmeisterin Marlen Reusser (34). Bloss: Nach ihrem Sieg im Einzelzeitfahren geht es gleich weiter – am Mittwoch steht in Kigali (Ruanda) das Mixed-Teamzeitfahren an und am Samstag das Strassenrennen.

Als wäre dies nicht genug, steigt in einer Woche schon das EM-Zeitfahren in Frankreich. «Das ist die Krux. Ich hatte ein wunderschönes Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Ich habe nicht viel geschlafen. Und dann dieses wahnsinnig harte Rennen. Es fällt mir nicht einfach, zurück in den Rennmodus zu kommen.»

Fakt ist: Um eine Medaille im Mixed-Teamzeitfahren zu gewinnen, ist die Schweiz auf Reusser angewiesen. «Sie ist unser Extra-Joker», sagt Stefan Küng (31). «Eine der weltbesten Velofahrerinnen, nicht nur im Zeitfahren. Marlen bringt dem Team extrem viel.» Der Thurgauer bildet mit Reusser, den jungen Noemi Rüegg (24) und Jasmine Liechti (22), Mauro Schmid (25) und Jan Christen (21) das Schweizer Sextett. Küng: «Bei den Männern sind die Leistungsunterschiede im internationalen Vergleich kleiner als bei den Frauen. Darum würde ich Marlen bei uns schon herausheben.»

Aber wie fit wird die Olympia-Zweite und mehrfache Europameisterin sein? Eine Prognose ist schwierig. Vielleicht reitet sie weiter auf ihrer Welle des Erfolgs. Und wer weiss, womöglich gibt ihr die Umgebung rund um Kigali einen Motivationsschub. «Es hat sehr viele Leute und alle sind sehr nett. Es kommt mir vor wie ein menschlicher Ameisenhaufen», sagt sie schmunzelnd. 

Reusser bekommt für ihre Hilfe kein Geld

Was viele nicht wissen: Obwohl Reusser erstmals überhaupt in Afrika ist, hat sie seit 2021 eine Verbindung zum Kontinent – sie ist Botschafterin für Velafrica. Die Non-Profit-Organisation setzt sich mit Schweizer Occassion-Velos für einen nachhaltigen, vereinfachten Zugang zu Bildung, Arbeitsplätzen und Gesundheitsversorgung in sieben verschiedenen Ländern in Afrika ein. Reusser: «Velos können helfen, dass junge Frauen zur Schule gehen und eine Ausbildung absolvieren. Das verbessert die Chancen, dass sie ihr Leben dereinst selber gestalten und unabhängig führen können.»

Mehr zum Radsport
Rad-Co-Kommentator Montgomery verlässt SRF nicht freiwillig
«Hätte gerne weitergemacht»
Rad-Co-Kommentator Montgomery verlässt SRF nicht freiwillig
Darum ist Reusser keine gewöhnliche Radweltmeisterin
Mit Video
Fleisch isst sie nicht
Darum ist Reusser keine gewöhnliche Radweltmeisterin
Auch diese Sport-Experten mussten beim SRF gehen
Nach Montgomery-Trennung
Auch diese Sport-Experten mussten beim SRF gehen
Grosse Gold-Party für Marlen Reusser in Kigali
1:30
Fontäne, Kuchen und Musik
Grosse Gold-Party für Marlen Reusser in Kigali
Nino Schurter zeigt bei Abschied erstmals auch seine Freundin
Mit Video
Bike-Party in Lenzerheide
Zum Abschied zeigt sich Schurter erstmals mit Freundin
Dieses Mädchen ist jetzt Weltmeisterin!
Mit Video
Reussers Ruanda-Triumph
Dieses Mädchen ist jetzt Weltmeisterin!
Evenepoel zerlegt die Konkurrenz im WM-Zeitfahren
Küng wird Zehnter
Evenepoel zerlegt die Konkurrenz im WM-Zeitfahren
Diesen Schatz hat sich Reusser verdient
Mit Video
Kommentar
Zum Schweizer Triumph
Diesen Schatz hat sich Reusser verdient

Velafrica-Sprecherin Ladina Caprez verrät, dass Reusser die Organisation auch schon privat mit Velo- und Kleiderspenden unterstützt hat. An die grosse Glocke hängte sie dies aber nicht.

«Marlens ehrenamtliches Engagement ist für uns sehr wertvoll, weil wir die gleichen Werte teilen und es thematisch so gut passt.» Trotz Müdigkeit glaubt Caprez, dass Reusser für weitere grosse Taten fähig sein wird, «weil sie stets bewiesen hat, dass sie kämpfen kann und will.»

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen