DE
FR
Abonnieren
Foto: Benjamin Soland

«Hätte gerne weitergemacht»
Rad-Co-Kommentator Montgomery verlässt SRF nicht freiwillig

Montgomery zeigt sich enttäuscht über die Entscheidung des SRF, seine Zusammenarbeit zu beenden. Trotz seiner Leidenschaft für den Job muss er seinen Platz für eine «Auffrischung» räumen.
Publiziert: 11:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
Benjamin _Soland_Fotograf _Blick Sport_2-Bearbeitet.jpg
Mathias Germann und Benjamin Soland

Er ist nicht irgendeine, sondern DIE Stimme bei Velorennen auf SRF: Sven Montgomery (49). Der Berner analysierte 15 Jahre hunderte Wettkämpfe hinter dem Mikrofon und vor der Kamera. Ob an Klassikern, bei Tour de Suisse, Tour de France, Olympia oder Weltmeisterschaften – «Monty» war als Co-Kommentator und Experte immer mit grosser Leidenschaft dabei.

Doch nun ist für den Berner schon bald Schluss. Bei der Rad-WM in Afrika ist er nicht dabei. Heisst: Am 11. Oktober wird Montgomery bei der Lombardei-Rundfahrt an der Seite von Claude Jaggi ein letztes Mal zu höhren sein. Montgomery enttäuscht: «Ich gehe nicht freiwillig. Im Gegenteil, ich hätte das sehr gerne weitergemacht. Leider hat man bei SRF anders entschieden.»

1/10
Bald ist Schluss: Sven Montgomery wird nur noch ein Radrennen fürs SRF analysieren. Dabei hätte er gerne weitergemacht. Der Sender hat andere Pläne.
Foto: BENJAMIN SOLAND

Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF, begründet in der Medienmitteilung: «Nach 15 Jahren ist nun eine Auffrischung angezeigt.» Er dankt Montgomery herzlich für «sein Engagement und seine stets fundierten Analysen». Gegenüber SRF äussert auch Montgomery seine Dankbarkeit. Dennoch sei enttäuscht, denn er hätte gerne weitergemacht.

Entsprechend war der Ex-Profi überrascht, als Bolliger ihm kurz nach der Heim-WM vor einem Jahr mitteilte, dass nach 2025 Schluss sei. «Ich hatte das Gefühl, ich sei wie ein guter Wein, der mit dem Alter immer besser wird. Aber vielleicht bin ich auch ein alter Wein, der am Umkippen ist.»

«Vielleicht ist das Ende auch eine Chance»

Verbittert wirkt Montgomery, der durch Mathias Frank (38) ersetzt wird, nicht. «Komisch ist es dennoch. Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr immer eine Funktion im Radsport gehabt. Ich war Radfahrer, Vereinspräsident, im Verband in verschiedensten Funktionen, Co-Kommentator und vieles mehr. Nächstes Jahr, wenn ich 50 werde, wird dies nicht mehr der Fall sein.»

Mehr zum Radsport
Dieses Mädchen ist jetzt Weltmeisterin!
Mit Video
Reussers Ruanda-Triumph
Dieses Mädchen ist jetzt Weltmeisterin!
Reusser holt im Zeitfahren erstmals WM-Gold
Mit Video
Konkurrenz deklassiert
Reusser holt im Zeitfahren erstmals WM-Gold
Zoé Claessens wird in Argentinien Siebte
Gesamtvierte im Weltcup
Zoé Claessens wird in Argentinien Siebte
Nino Schurter zeigt bei Abschied erstmals auch seine Freundin
Mit Video
Bike-Party in Lenzerheide
Zum Abschied zeigt sich Schurter erstmals mit Freundin
Marlen Reusser kürt sich in Kigali zur Weltmeisterin
0:30
Vollerings Zeit reicht nicht
Marlen Reusser kürt sich in Kigali zur Weltmeisterin
Diesen Schatz hat sich Reusser verdient
Mit Video
Kommentar
Zum Schweizer Triumph
Diesen Schatz hat sich Reusser verdient
Nino Schurter bekommt zum Abschied besonderes Geschenk
0:18
Thron für Mountainbike-König
Nino Schurter bekommt zum Abschied besonderes Geschenk
«Schöner hätte ich mir den Abschluss nicht vorstellen können»
0:43
Schurter nach letztem Rennen
«Schöner hätte ich mir den Abschluss nicht vorstellen können»

Zukunftssorgen hat Montgomery nicht. Er wird auch nicht arbeitslos, leitet er doch im 90-Prozent-Pensum das Polizei-Inspektorat in Köniz BE. «Vielleicht ist das Ende beim SRF auch eine Chance. Ich werde etwas mehr Zeit haben für die Familie und andere Dinge», so Montgomery.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen