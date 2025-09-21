DE
WM-Zeitfahren im Ticker
Holt sich Marlen Reusser Gold?

In Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, beginnt heute die erste Strassenrad-WM in Afrika. Und gleich zum Auftakt gehört im Zeitfahren der Frauen mit Marlen Reusser eine Schweizerin zu den Favoritinnen. Hier gibts das Rennen live.
Publiziert: 11:03 Uhr
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
vor 14 Minuten

Reusser auch nach zwei Dritteln vorne

Reusser ist nach 19 km 28 Sekunden schneller als van der Breggen. Und: Ihre Marke bei der ersten Zeitmessung konnte von keiner der nachfolgenden Fahrerinnen geknackt werden. Allerdings verliert Demi Vollering nur eine Sekunde. Es zeichnet sich ein Duell mit der Holländerin um Gold ab. 

vor 26 Minuten

Bestzeit von Reusser

Bei der ersten Marke nach gut 10 km ist die Schweizerin neun Sekunden schneller als die bisher führende Norwegerin Katrine Aalerud. 

vor 28 Minuten

Alle Fahrerinnen im Rennen

Mit Demi Vollering hat jetzt auch die letzte der 44 Fahrerinnen die Startrampe verlassen. Wir warten auf die erste Zwischenzeit von Marlen Reusser. 

vor 43 Minuten

Reusser gestartet

Im Stadion von Kigali nimmt jetzt auch Marlen Reusser ihre Gold-Mission unter die Räder.

11:21 Uhr

Erste Mitfavoritin gestartet

Mit Anna van der Breggen ist die Weltmeisterin von 2020 im Rennen. Aufgrund einer längeren Pause gehört sie nicht zu den Topfavoritinnen. Trotzdem wird sie wohl die erste Richtzeit aufstellen. 

Wie erwartet pulverisiert sie alle bisherigen Marken und stellt mit 44:01,2 Minuten im Ziel eine neue Bestzeit auf. 

11:19 Uhr

Die Strecke

Auf den gut 31 km sind 460 Höhenmeter zu bewältigen. Unterwegs werden drei Zwischenzeiten gemessen. 

10:04 Uhr

Hallo und herzlich willkommen

Das WM-Zeitfahren der Frauen in Kigali geht über 31,2 km. Am Start stehen 44 Fahrerinnen. Die Schweizerin Marlen Reusser, die zu den Gold-Favoritinnen gehört, geht um 11.55 Uhr ins Rennen. «Ich weiss, dass Gold realistisch ist», sagte Reusser vor dem Abflug nach Ruanda zu Blick.

Nach Reusser gehen die weiteren Favoritinnen wie Chloé Dygert (USA) oder Demi Vollering (Holland) ins Rennen. 

Marlen Reusser peilt WM-Gold an.
Foto: freshfocus
