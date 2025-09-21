Reusser auch nach zwei Dritteln vorne
Reusser ist nach 19 km 28 Sekunden schneller als van der Breggen. Und: Ihre Marke bei der ersten Zeitmessung konnte von keiner der nachfolgenden Fahrerinnen geknackt werden. Allerdings verliert Demi Vollering nur eine Sekunde. Es zeichnet sich ein Duell mit der Holländerin um Gold ab.
Bestzeit von Reusser
Bei der ersten Marke nach gut 10 km ist die Schweizerin neun Sekunden schneller als die bisher führende Norwegerin Katrine Aalerud.
Alle Fahrerinnen im Rennen
Mit Demi Vollering hat jetzt auch die letzte der 44 Fahrerinnen die Startrampe verlassen. Wir warten auf die erste Zwischenzeit von Marlen Reusser.
Reusser gestartet
Im Stadion von Kigali nimmt jetzt auch Marlen Reusser ihre Gold-Mission unter die Räder.
Erste Mitfavoritin gestartet
Mit Anna van der Breggen ist die Weltmeisterin von 2020 im Rennen. Aufgrund einer längeren Pause gehört sie nicht zu den Topfavoritinnen. Trotzdem wird sie wohl die erste Richtzeit aufstellen.
Wie erwartet pulverisiert sie alle bisherigen Marken und stellt mit 44:01,2 Minuten im Ziel eine neue Bestzeit auf.
Die Strecke
Auf den gut 31 km sind 460 Höhenmeter zu bewältigen. Unterwegs werden drei Zwischenzeiten gemessen.
Hallo und herzlich willkommen
Das WM-Zeitfahren der Frauen in Kigali geht über 31,2 km. Am Start stehen 44 Fahrerinnen. Die Schweizerin Marlen Reusser, die zu den Gold-Favoritinnen gehört, geht um 11.55 Uhr ins Rennen. «Ich weiss, dass Gold realistisch ist», sagte Reusser vor dem Abflug nach Ruanda zu Blick.
Nach Reusser gehen die weiteren Favoritinnen wie Chloé Dygert (USA) oder Demi Vollering (Holland) ins Rennen.