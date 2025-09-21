Erste Mitfavoritin gestartet

Mit Anna van der Breggen ist die Weltmeisterin von 2020 im Rennen. Aufgrund einer längeren Pause gehört sie nicht zu den Topfavoritinnen. Trotzdem wird sie wohl die erste Richtzeit aufstellen.

Wie erwartet pulverisiert sie alle bisherigen Marken und stellt mit 44:01,2 Minuten im Ziel eine neue Bestzeit auf.