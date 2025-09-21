Zoé Claessens klassiert sich beim Sonntagsrennen beim BMX-Weltcup in Argentinien auf dem siebten Platz.

Zoé Claessens klassiert sich im BMX-Rennen vom Sonntag auf Rang sieben. (Archivbild) Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zum Abschluss des BMX-Weltcups in Santiago del Estero in Argentinien schaffte es die Schweizerin Zoé Claessens am Samstag mit dem zweiten Rang noch auf das Podest. Im zweiten Rennen vom Sonntag reicht es Claessens bloss noch zum siebten Platz im Final. Im Gesamtweltcup, den mit der Australierin Saya Sakakibara auch die Siegerin des Sonntagsrennen gewinnt, reicht es Claessens zum vierten Platz.

Bei den Männern schafft Simon Marquart die Plätze 6 und 14, was im Weltcup-Schlussklassement zu Platz 7 reicht.