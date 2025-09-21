Das WM-Einzelzeitfahren der Männer wird einmal mehr zur grossen Show von Remco Evenepoel. Stefan Küng fährt als bester Schweizer auf den zehnten Platz.

1/5 Remco Evenepoel fuhr ein weiteres Mal zum WM-Titel im Zeitfahren. Foto: IMAGO/Photo News

Mit einer Machtdemonstration holt sich der Belgier Remco Evenepoel (25) seinen dritten WM-Titel im Zeitfahren in Serie. Der Doppel-Olympiasieger von Paris rast in n 49:46 Minuten über den Stadtkurs von Kigali und distanziert dabei den Australier Jay Vine und Landsmann Ilan van Wilder deutlich auf die Plätze 2 und 3.

Mitfavorit Tadej Pogacar ging an seinem 26. Geburtstag als Vierter an leer aus. Der Slowene wurde in der Schlussphase gar noch auf der Strecke vom zweieinhalb Minuten später gestarteten Evenepoel überholt. Und das, obwohl im Vorfeld davon die Rede war, dass die Zeitfahrstrecke perfekt zu den Qualitäten von Pogacar passen würde.

Die zwei Schweizer Starter konnten nach der Gold-Fahrt von Marlen Reusser auf der coupierten Strecke erwartungsgemäss nicht auftrumpfen. Stefan Küng wurde mit knapp vier Minuten Rückstand Zehnter, Mauro Schmid 29.