1/4
Jan Huber holt WM-Silber im Strassenrennen der U23-Junioren.
Foto: Getty Images
Carlo SteinerRedaktor Sport
Nach dem sensationellen Triumph von Marlen Reusser im Zeitfahren und der etwas unglücklichen Bronzemedaille in der Mixed-Staffel holt Jan Huber im Strassenrennen der U23-Junioren die dritte Schweizer Medaille an den Weltmeisterschaften in Ruanda.
Mehr Radsport
Mit Video
Protokoll ein Jahr nach Tod
Muriel Furrer (†18) blieb 100 Minuten unentdeckt – Mama rief vergeblich an
Der 20-Jährige wird am letzten Anstieg rund 6,5 Kilometer vor dem Ziel vom überlegenen Sieger Lorenzo Finn abgehängt. Im Anschluss verteidigt der Fricktaler den Silber-Rang souverän. Bronze im Rennen über 164 Kilometer und 3350 Höhenmeter geht an den Österreicher Marco Schrettl.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.