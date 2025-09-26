Das Schweizer Team jubelt an der Rad-WM in Ruanda über die dritte Medaille. Jan Huber holt Silber im Strassenrennen der U23-Junioren.

1/4 Jan Huber holt WM-Silber im Strassenrennen der U23-Junioren. Foto: Getty Images

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem sensationellen Triumph von Marlen Reusser im Zeitfahren und der etwas unglücklichen Bronzemedaille in der Mixed-Staffel holt Jan Huber im Strassenrennen der U23-Junioren die dritte Schweizer Medaille an den Weltmeisterschaften in Ruanda.

Der 20-Jährige wird am letzten Anstieg rund 6,5 Kilometer vor dem Ziel vom überlegenen Sieger Lorenzo Finn abgehängt. Im Anschluss verteidigt der Fricktaler den Silber-Rang souverän. Bronze im Rennen über 164 Kilometer und 3350 Höhenmeter geht an den Österreicher Marco Schrettl.