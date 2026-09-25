Anja Grossmann holt Bronze im Strassenrennen der Juniorinnen an der Rad-WM in Montreal. Die Luzernerin zeigt im Schlusssprint Nervenstärke und wird Dritte hinter Alejandra Neira und Matilde Rossignoli.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Schweizer Erfolg an der Rad-WM in Montreal. Anja Grossmann (17) fährt im Strassenrennen der Juniorinnen zur Bronzemedaille. Im Schlusssprint ist die Luzernerin in einer Fünfergruppe unterwegs und behält auf den letzten hundert Metern die Nerven.

Nachdem Grossmann am Dienstag im Juniorinnen-Zeitfahren das Podest um sieben Hundertstelsekunden noch hauchdünn verpasst hatte, fährt sie im Strassenrennen am Ende als Dritte ins Ziel. Bereits im Vorjahr fuhr die 17-Jährige, die ab 2027 in der World Tour fahren wird, an der WM in Kigali zu Bronze und widmete ihre Medaille damals ihrer einem Jahr zuvor verstorbenen Teamkollegin Muriel Furrer (†18).

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In Montreal geht der Sieg an Alejandra Neira (18) aus Spanien, Silber holt sich Matilde Rossignoli (18) aus Italien. Für die Schweiz ist Bronze von Grossmann die dritte Medaille in Kanada, nach Bronze der Mixed-Staffel und Gold von Marlen Reusser im Zeitfahren.