Schweizer U23-Fahrerin verpasst WM-Medaille knapp

Mara Winter schrammt im U23-Strassenrennen an der WM in Montreal knapp an den Medaillen vorbei: Die Ostschweizerin sprintet nach 134 Kilometern auf Rang vier.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am Ende reichen die Kräfte nicht ganz: Im Sprint um die Bronze-Medaille im U23-Strassenrennen an der WM in Montreal (Ka) muss sich Mara Winter (20) auf der ansteigenden Zielgeraden der Belgierin Fleur Moors ganz knapp geschlagen geben. Nach 134 Kilometern resultiert so der undankbare vierte Rang.

Davor hat die Ostschweizerin ein animiertes Rennen gezeigt. Als Teil einer dreiköpfigen Gruppe schliesst sie auf dem hügeligen Rundkurs rund sieben Kilometer vor dem Ziel zur drittplatzierten Moors auf und befindet sich somit mitten im Kampf um einen Podestplatz. Im Unterschied zur Schweiz ist Belgien in der Gruppe aber doppelt vertreten – in der Endabrechnung wohl ein entscheidender Vorteil für Bronze-Gewinnerin Moors.

Das Weltmeistertrikot schnappt sich die Slowakin Viktoria Chladonova, die ihrer letzten Begleiterin, Isabella Holmgren aus Kanada, im Schlusssprint keine Chance lässt und den Heimfans damit die Siegerinnen-Party vermiest.