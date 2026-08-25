Die Mountainbike-Welt trifft sich im Val di Sole. Vom 26. bis 30. August kämpfen die besten Fahrerinnen und Fahrer um WM-Gold. Mittendrin: Ein Schweizer Team mit grossen Medaillenhoffnungen und mehreren heissen Eisen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mountainbike-WM vom 26. bis 30. August in Val di Sole, Italien

Schweizer Medaillenhoffnungen: Sina Frei, Alessandra Keller, Dario Lillo, Filippo Colombo

Spektakuläre Strecken: Rock Garden und legendäre Downhill-Abfahrt «Black Snake»

Joël Hahn Redaktor Sport

Ende August trifft sich die Mountainbike-Welt im italienischen Val di Sole (It). In Daolasa di Commezzadura geht es in zwei Tagen um WM-Titel in mehreren Disziplinen. Auch die Schweizer Delegation reist mit grossen Medaillenhoffnungen nach Italien. Blick zeigt dir alles, was du wissen musst.

Wann und wo findet die WM statt?

Die WM steigt vom 26. bis 30. August im Val di Sole im Trentino. Gefahren wird in Daolasa di Commezzadura. Das Gebiet ist in der Szene längst bekannt: Bereits 2021 wurden hier Weltmeisterschaften ausgetragen, dazu gastiert regelmässig der Weltcup. Die Cross-Country-Strecke führt durch Wälder und über einen anspruchsvollen Rock Garden, die Downhiller stürzen sich auf der legendären «Black Snake» ins Tal.

In welchen Disziplinen wird gefahren?

Das Programm ist deutlich umfangreicher als jenes der EM im Tessin. Den Auftakt machen am Mittwoch E-MTB und die Team-Relay-Staffel. Am Donnerstag folgen die Short-Track-Rennen der Elite. Am Samstag werden die Downhill-Weltmeister gekrönt, ehe am Sonntag die Titelkämpfe im olympischen Cross Country den Abschluss bilden. Dazu kommen Rennen der Junioren und U23.

Datum Event Startzeit Mittwoch, 26. August E-MTB Cross Country Frauen Elite 10 Uhr Mittwoch, 26. August E-MTB Cross Country Männer Elite 11.30 Uhr Mittwoch, 26. August Mixed Team Relay 17 Uhr Donnerstag, 27. August Cross Country Olympic Frauen Junior 9.30 Uhr Donnerstag, 27. August Cross Country Olympic Männer Junior 11 Uhr Donnerstag, 27. August Cross Country Short Track Frauen U23 15.30 Uhr Donnerstag, 27. August Cross Country Short Track Männer U23 16.30 Uhr Donnerstag, 27. August Cross Country Short Track Frauen Elite 17.45 Uhr Donnerstag, 27. August Cross Country Short Track Männer Elite 18.30 Uhr Freitag, 28. August Qualifikation Downhill Frauen Junior 10.30 Uhr Freitag, 28. August Qualifikation Downhill Männer Junior Noch unklar Freitag, 28. August Qualifikation Downhill Frauen Elite 15.30 Uhr Freitag, 28. August Qualifikation Downhill Männer Elite Noch unklar Samstag, 29. August Final Downhill Frauen Junior 9.15 Uhr Samstag, 29. August Final Downhill Männer Junior 10 Uhr Samstag, 29. August Final Downhill Frauen Elite 13.20 Uhr Samstag, 29. August Final Downhill Männer Elite 15 Uhr Sonntag, 30. August Cross Country Olympic Frauen U23 9 Uhr Sonntag, 30. August Cross Country Olympic Männer U23 11 Uhr Sonntag, 30. August Cross Country Olympic Frauen Elite 13 Uhr Sonntag, 30. August Cross Country Olympic Männer Elite 15.15 Uhr

Das zeigt das SRF

Donnerstag, 27. August:

17.45 Uhr: Short Track Frauen Elite (ab 17.40 Uhr live auf SRF)

18.30 Uhr: Short Track Männer Elite (ab 18.20 Uhr live auf SRF)

Samstag, 29. August:

13.20 Uhr: Downhill Frauen Elite (ab 13.15 Uhr live auf SRF)

15.00 Uhr: Downhill Männer Elite (ab 15.30 Uhr live auf SRF)

Sonntag, 30. August:

13.00 Uhr: Cross Country Frauen Elite (ab 12.50 Uhr live auf SRF)

15.15 Uhr: Cross Country Männer Elite (ab 15.05 Uhr live auf SRF)

Das Schweizer Mountainbike-WM-Aufgebot Cross Country – Elite Frauen Ronja Blöchlinger, Biel BE

Ginia Caluori, Bonaduz GR

Ramona Forchini, Wattwil SG

Sina Frei, Uetikon am See ZH

Alessandra Keller, Hubersdorf SO

Nicole Koller, Laupen ZH

Jolanda Neff, Goldach SG Cross Country – Elite Männer Vital Albin, Tersnaus GR

Filippo Colombo, Bironico TI

Mathias Flückiger, Leimiswil BE

Marcel Guerrini, Ufhusen LU

Dario Lillo, Eschenbach SG

Fabio Püntener, Silenen UR

Luca Schätti, Horgen ZH Cross Country – U23 Frauen Elina Benoit, Boveresse NE

Monique Halter, Herisau AR

Lea Huber, Sulz AG

Anina Hutter, Trimmis GR

Fiona Schibler, Hünikon SO

Sirin Städler, Hinterforst SG

Mara Winter, Grabs SG Cross Country – U23 Männer Micha Alder, Altstätten SG

Nicolas Halter, Herisau AR

Khalid Sidahmed, Winterthur ZH Downhill – Elite Frauen Lisa Baumann, Montalchez NE Downhill – Elite Männer Yannick Bächler, Giffers FR

Elia Saurer, Aeschlen ob Gunten BE Downhill – U19 Frauen Gianna Nef, Teufen AR Downhill – U19 Männer Nando Caminada, Tartar GR

Noé Forlin, Sargans SG

Yanis Näf, Happerswil TG

Noa Rappo, Giffers FR

Raoul Schneeberger, Perrefitte BE Cross Country – Elite Frauen Ronja Blöchlinger, Biel BE

Ginia Caluori, Bonaduz GR

Ramona Forchini, Wattwil SG

Sina Frei, Uetikon am See ZH

Alessandra Keller, Hubersdorf SO

Nicole Koller, Laupen ZH

Jolanda Neff, Goldach SG Cross Country – Elite Männer Vital Albin, Tersnaus GR

Filippo Colombo, Bironico TI

Mathias Flückiger, Leimiswil BE

Marcel Guerrini, Ufhusen LU

Dario Lillo, Eschenbach SG

Fabio Püntener, Silenen UR

Luca Schätti, Horgen ZH Cross Country – U23 Frauen Elina Benoit, Boveresse NE

Monique Halter, Herisau AR

Lea Huber, Sulz AG

Anina Hutter, Trimmis GR

Fiona Schibler, Hünikon SO

Sirin Städler, Hinterforst SG

Mara Winter, Grabs SG Cross Country – U23 Männer Micha Alder, Altstätten SG

Nicolas Halter, Herisau AR

Khalid Sidahmed, Winterthur ZH Downhill – Elite Frauen Lisa Baumann, Montalchez NE Downhill – Elite Männer Yannick Bächler, Giffers FR

Elia Saurer, Aeschlen ob Gunten BE Downhill – U19 Frauen Gianna Nef, Teufen AR Downhill – U19 Männer Nando Caminada, Tartar GR

Noé Forlin, Sargans SG

Yanis Näf, Happerswil TG

Noa Rappo, Giffers FR

Raoul Schneeberger, Perrefitte BE Mehr

Wer sind die Schweizer Medaillenhoffnungen?

Bei den Frauen ist Sina Frei (29) die grosse Schweizer Hoffnung. Die Zürcherin dominierte die Heim-EM im Tessin und holte sowohl im Short Track als auch über die olympische Distanz Gold. Entsprechend reist sie als zweifache Europameisterin nach Val di Sole. Im Weltcup ist Frei ebenfalls stark unterwegs: Zuletzt in Les Gets holte sie den Doppelsieg.

Alessandra Keller (30) gehört ebenfalls zu den grossen Schweizer Medaillenanwärterinnen. Die Nidwaldnerin ist amtierende Short-Track-Weltmeisterin und gewann an der EM zweimal Silber. Besonders interessant: Keller verfügt als Titelverteidigerin über einen persönlichen Startplatz im Short Track. Pro Nation stehen ansonsten drei Startplätze zur Verfügung. Für die Schweiz sind dafür Ronja Blöchlinger (25), Sina Frei (29), Nicole Koller (29) und Keller vorgesehen, eine von ihnen wird damit im Short Track nicht starten können. Im Cross Country hingegen gibt es diese Einschränkung nicht: Dort dürfen alle sieben Schweizerinnen an den Start gehen.

Bei den Männern ist die Ausgangslage offener. Dario Lillo (24) holte an der EM Short-Track-Bronze, Fabio Püntener (26) gewann Bronze im Cross Country. Auch Mathias Flückiger (37) und Filippo Colombo (28) gehören zu den Schweizer Hoffnungsträgern. In Lenzerheide fuhren Lillo und Colombo bereits auf die Ränge fünf und sieben, Püntener wurde Elfter. Im Cross Country können alle sieben Schweizer Männer starten, im Short Track sind für die Schweiz hingegen Lillo, Colombo und Püntener vorgesehen.

Wie anspruchsvoll ist die Strecke?

Val di Sole ist kein Pflaster für gemütliche Sonntagsfahrten. Die Cross-Country-Strecke führt durch dichte Wälder und den markanten Rock Garden. Im Downhill wartet mit der «Black Snake» eine der bekanntesten Abfahrten des Mountainbike-Sports. Die Organisatoren versprechen entsprechend eine Strecke, die technische Fähigkeiten, Mut und Ausdauer verlangt. Auch die Downhill-Strecke hat es in sich: Die «Black Snake» weist laut UCI eine durchschnittliche Steigung von 24,5 Prozent auf.

Was macht die WM speziell?

Anders als bei einem Weltcup geht es in Val di Sole nicht um Punkte für die Gesamtwertung, sondern um das begehrteste Trikot des Sports: den Regenbogen. Wer am Ende vorne liegt, darf ein Jahr lang als Weltmeisterin oder Weltmeister im Trikot mit den fünf Farben des Regenbogens antreten.

Die WM kehrt nach fünf Jahren erstmals wieder nach Val di Sole zurück. Für die Schweiz bietet sich dabei die Chance, die starke Bilanz aus dem Tessin fortzusetzen. Die Heim-EM endete mit mehreren Medaillen, nun wartet auf die Schweizer Cracks die deutlich grössere Bühne.

Geht die Saison nach der WM noch weiter?

Ja. Für die Cross-Country-Fahrerinnen und -Fahrer geht es im September und Oktober noch über den Atlantik. Vom 19. bis 20. September steht in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah die nächste Weltcup-Runde an, ehe vom 2. bis 4. Oktober in Lake Placid im Bundesstaat New York das Saisonfinale steigt.

Auch für die Downhiller geht es nach der WM weiter. Sie machen vom 25. bis 27. September in Whistler (Can) Halt, bevor die gesamte Weltcupsaison Anfang Oktober in Lake Placid endet.

Die WM ist damit zwar der grosse Höhepunkt, aber noch lange nicht das Ende der Saison. Gerade im Kampf um die Weltcup-Gesamtwertung kann es nach den Titelkämpfen noch einmal spannend werden.