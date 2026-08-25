Darum gehts
- Mountainbike-WM vom 26. bis 30. August in Val di Sole, Italien
- Schweizer Medaillenhoffnungen: Sina Frei, Alessandra Keller, Dario Lillo, Filippo Colombo
- Spektakuläre Strecken: Rock Garden und legendäre Downhill-Abfahrt «Black Snake»
Ende August trifft sich die Mountainbike-Welt im italienischen Val di Sole (It). In Daolasa di Commezzadura geht es in zwei Tagen um WM-Titel in mehreren Disziplinen. Auch die Schweizer Delegation reist mit grossen Medaillenhoffnungen nach Italien. Blick zeigt dir alles, was du wissen musst.
Wann und wo findet die WM statt?
Die WM steigt vom 26. bis 30. August im Val di Sole im Trentino. Gefahren wird in Daolasa di Commezzadura. Das Gebiet ist in der Szene längst bekannt: Bereits 2021 wurden hier Weltmeisterschaften ausgetragen, dazu gastiert regelmässig der Weltcup. Die Cross-Country-Strecke führt durch Wälder und über einen anspruchsvollen Rock Garden, die Downhiller stürzen sich auf der legendären «Black Snake» ins Tal.
In welchen Disziplinen wird gefahren?
Das Programm ist deutlich umfangreicher als jenes der EM im Tessin. Den Auftakt machen am Mittwoch E-MTB und die Team-Relay-Staffel. Am Donnerstag folgen die Short-Track-Rennen der Elite. Am Samstag werden die Downhill-Weltmeister gekrönt, ehe am Sonntag die Titelkämpfe im olympischen Cross Country den Abschluss bilden. Dazu kommen Rennen der Junioren und U23.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Mittwoch, 26. August
|E-MTB Cross Country Frauen Elite
|10 Uhr
|Mittwoch, 26. August
|E-MTB Cross Country Männer Elite
|11.30 Uhr
|Mittwoch, 26. August
|Mixed Team Relay
|17 Uhr
|Donnerstag, 27. August
|Cross Country Olympic Frauen Junior
|9.30 Uhr
|Donnerstag, 27. August
|Cross Country Olympic Männer Junior
|11 Uhr
|Donnerstag, 27. August
|Cross Country Short Track Frauen U23
|15.30 Uhr
|Donnerstag, 27. August
|Cross Country Short Track Männer U23
|16.30 Uhr
|Donnerstag, 27. August
|Cross Country Short Track Frauen Elite
|17.45 Uhr
|Donnerstag, 27. August
|Cross Country Short Track Männer Elite
|18.30 Uhr
|Freitag, 28. August
|Qualifikation Downhill Frauen Junior
|10.30 Uhr
|Freitag, 28. August
|Qualifikation Downhill Männer Junior
|Noch unklar
|Freitag, 28. August
|Qualifikation Downhill Frauen Elite
|15.30 Uhr
|Freitag, 28. August
|Qualifikation Downhill Männer Elite
|Noch unklar
|Samstag, 29. August
|Final Downhill Frauen Junior
|9.15 Uhr
|Samstag, 29. August
|Final Downhill Männer Junior
|10 Uhr
|Samstag, 29. August
|Final Downhill Frauen Elite
|13.20 Uhr
|Samstag, 29. August
|Final Downhill Männer Elite
|15 Uhr
|Sonntag, 30. August
|Cross Country Olympic Frauen U23
|9 Uhr
|Sonntag, 30. August
|Cross Country Olympic Männer U23
|11 Uhr
|Sonntag, 30. August
|Cross Country Olympic Frauen Elite
|13 Uhr
|Sonntag, 30. August
|Cross Country Olympic Männer Elite
|15.15 Uhr
Das zeigt das SRF
Donnerstag, 27. August:
17.45 Uhr: Short Track Frauen Elite (ab 17.40 Uhr live auf SRF)
18.30 Uhr: Short Track Männer Elite (ab 18.20 Uhr live auf SRF)
Samstag, 29. August:
13.20 Uhr: Downhill Frauen Elite (ab 13.15 Uhr live auf SRF)
15.00 Uhr: Downhill Männer Elite (ab 15.30 Uhr live auf SRF)
Sonntag, 30. August:
13.00 Uhr: Cross Country Frauen Elite (ab 12.50 Uhr live auf SRF)
15.15 Uhr: Cross Country Männer Elite (ab 15.05 Uhr live auf SRF)
Cross Country – Elite Frauen
- Ronja Blöchlinger, Biel BE
- Ginia Caluori, Bonaduz GR
- Ramona Forchini, Wattwil SG
- Sina Frei, Uetikon am See ZH
- Alessandra Keller, Hubersdorf SO
- Nicole Koller, Laupen ZH
- Jolanda Neff, Goldach SG
Cross Country – Elite Männer
- Vital Albin, Tersnaus GR
- Filippo Colombo, Bironico TI
- Mathias Flückiger, Leimiswil BE
- Marcel Guerrini, Ufhusen LU
- Dario Lillo, Eschenbach SG
- Fabio Püntener, Silenen UR
- Luca Schätti, Horgen ZH
Cross Country – U23 Frauen
- Elina Benoit, Boveresse NE
- Monique Halter, Herisau AR
- Lea Huber, Sulz AG
- Anina Hutter, Trimmis GR
- Fiona Schibler, Hünikon SO
- Sirin Städler, Hinterforst SG
- Mara Winter, Grabs SG
Cross Country – U23 Männer
- Micha Alder, Altstätten SG
- Nicolas Halter, Herisau AR
- Khalid Sidahmed, Winterthur ZH
Downhill – Elite Frauen
- Lisa Baumann, Montalchez NE
Downhill – Elite Männer
- Yannick Bächler, Giffers FR
Elia Saurer, Aeschlen ob Gunten BE
Downhill – U19 Frauen
- Gianna Nef, Teufen AR
Downhill – U19 Männer
- Nando Caminada, Tartar GR
- Noé Forlin, Sargans SG
- Yanis Näf, Happerswil TG
- Noa Rappo, Giffers FR
- Raoul Schneeberger, Perrefitte BE
Cross Country – Elite Frauen
- Ronja Blöchlinger, Biel BE
- Ginia Caluori, Bonaduz GR
- Ramona Forchini, Wattwil SG
- Sina Frei, Uetikon am See ZH
- Alessandra Keller, Hubersdorf SO
- Nicole Koller, Laupen ZH
- Jolanda Neff, Goldach SG
Cross Country – Elite Männer
- Vital Albin, Tersnaus GR
- Filippo Colombo, Bironico TI
- Mathias Flückiger, Leimiswil BE
- Marcel Guerrini, Ufhusen LU
- Dario Lillo, Eschenbach SG
- Fabio Püntener, Silenen UR
- Luca Schätti, Horgen ZH
Cross Country – U23 Frauen
- Elina Benoit, Boveresse NE
- Monique Halter, Herisau AR
- Lea Huber, Sulz AG
- Anina Hutter, Trimmis GR
- Fiona Schibler, Hünikon SO
- Sirin Städler, Hinterforst SG
- Mara Winter, Grabs SG
Cross Country – U23 Männer
- Micha Alder, Altstätten SG
- Nicolas Halter, Herisau AR
- Khalid Sidahmed, Winterthur ZH
Downhill – Elite Frauen
- Lisa Baumann, Montalchez NE
Downhill – Elite Männer
- Yannick Bächler, Giffers FR
Elia Saurer, Aeschlen ob Gunten BE
Downhill – U19 Frauen
- Gianna Nef, Teufen AR
Downhill – U19 Männer
- Nando Caminada, Tartar GR
- Noé Forlin, Sargans SG
- Yanis Näf, Happerswil TG
- Noa Rappo, Giffers FR
- Raoul Schneeberger, Perrefitte BE
Wer sind die Schweizer Medaillenhoffnungen?
Bei den Frauen ist Sina Frei (29) die grosse Schweizer Hoffnung. Die Zürcherin dominierte die Heim-EM im Tessin und holte sowohl im Short Track als auch über die olympische Distanz Gold. Entsprechend reist sie als zweifache Europameisterin nach Val di Sole. Im Weltcup ist Frei ebenfalls stark unterwegs: Zuletzt in Les Gets holte sie den Doppelsieg.
Alessandra Keller (30) gehört ebenfalls zu den grossen Schweizer Medaillenanwärterinnen. Die Nidwaldnerin ist amtierende Short-Track-Weltmeisterin und gewann an der EM zweimal Silber. Besonders interessant: Keller verfügt als Titelverteidigerin über einen persönlichen Startplatz im Short Track. Pro Nation stehen ansonsten drei Startplätze zur Verfügung. Für die Schweiz sind dafür Ronja Blöchlinger (25), Sina Frei (29), Nicole Koller (29) und Keller vorgesehen, eine von ihnen wird damit im Short Track nicht starten können. Im Cross Country hingegen gibt es diese Einschränkung nicht: Dort dürfen alle sieben Schweizerinnen an den Start gehen.
Bei den Männern ist die Ausgangslage offener. Dario Lillo (24) holte an der EM Short-Track-Bronze, Fabio Püntener (26) gewann Bronze im Cross Country. Auch Mathias Flückiger (37) und Filippo Colombo (28) gehören zu den Schweizer Hoffnungsträgern. In Lenzerheide fuhren Lillo und Colombo bereits auf die Ränge fünf und sieben, Püntener wurde Elfter. Im Cross Country können alle sieben Schweizer Männer starten, im Short Track sind für die Schweiz hingegen Lillo, Colombo und Püntener vorgesehen.
Wie anspruchsvoll ist die Strecke?
Val di Sole ist kein Pflaster für gemütliche Sonntagsfahrten. Die Cross-Country-Strecke führt durch dichte Wälder und den markanten Rock Garden. Im Downhill wartet mit der «Black Snake» eine der bekanntesten Abfahrten des Mountainbike-Sports. Die Organisatoren versprechen entsprechend eine Strecke, die technische Fähigkeiten, Mut und Ausdauer verlangt. Auch die Downhill-Strecke hat es in sich: Die «Black Snake» weist laut UCI eine durchschnittliche Steigung von 24,5 Prozent auf.
Was macht die WM speziell?
Anders als bei einem Weltcup geht es in Val di Sole nicht um Punkte für die Gesamtwertung, sondern um das begehrteste Trikot des Sports: den Regenbogen. Wer am Ende vorne liegt, darf ein Jahr lang als Weltmeisterin oder Weltmeister im Trikot mit den fünf Farben des Regenbogens antreten.
Die WM kehrt nach fünf Jahren erstmals wieder nach Val di Sole zurück. Für die Schweiz bietet sich dabei die Chance, die starke Bilanz aus dem Tessin fortzusetzen. Die Heim-EM endete mit mehreren Medaillen, nun wartet auf die Schweizer Cracks die deutlich grössere Bühne.
Geht die Saison nach der WM noch weiter?
Ja. Für die Cross-Country-Fahrerinnen und -Fahrer geht es im September und Oktober noch über den Atlantik. Vom 19. bis 20. September steht in Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah die nächste Weltcup-Runde an, ehe vom 2. bis 4. Oktober in Lake Placid im Bundesstaat New York das Saisonfinale steigt.
Auch für die Downhiller geht es nach der WM weiter. Sie machen vom 25. bis 27. September in Whistler (Can) Halt, bevor die gesamte Weltcupsaison Anfang Oktober in Lake Placid endet.
Die WM ist damit zwar der grosse Höhepunkt, aber noch lange nicht das Ende der Saison. Gerade im Kampf um die Weltcup-Gesamtwertung kann es nach den Titelkämpfen noch einmal spannend werden.