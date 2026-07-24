Tadej Pogacar triumphiert erstmals bei der legendären Bergankunft in Alpe d'Huez und gewinnt die 19. Etappe der Tour de France. Im Hauptfeld sorgt ein Sturz gegen einen Verkehrspfeiler für eine Schrecksekunde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tadej Pogacar gewinnt erstmals Bergankunft in Alpe d'Huez bei Tour de France

Pogacar baut Führung aus, nun 7:11 Minuten vor Remco Evenepoel (26)

Bester Schweizer Yannis Voisard (27) erreicht Platz 13 der 19. Etappe

Pascal Keusch Redaktor Sport

Tadej Pogacar sichert sich einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Der Slowene gewinnt zum ersten Mal die prestigeträchtige Bergankunft in Alpe d'Huez und damit die 19. Etappe der diesjährigen Tour de France. Damit baut Pogacar seine Führung im Gelben Trikot einmal mehr aus. Der Tour-Dominator liegt nun 7:11 Minuten vor seinem ersten Verfolger Remco Evenepoel (26).

Vor dem Schlussanstieg liegt eine 15-köpfige Spitzengruppe noch mehr als drei Minuten vor dem Favoriten. Doch gleich zu Beginn des legendären Anstiegs erhöht Pogacar das Tempo und holt die Ausreisser einen nach dem anderen ein. Auf den letzten beiden Kilometern schliesst er schliesslich auch zu Richard Carapaz (33) und Lenny Martinez (23) auf, hängt beide ab und fährt souverän zu seinem nächsten Etappensieg. Bester Schweizer ist Yannis Voisard (27) auf Rang 13.

Schreckmoment im Peloton

Nach rund 53 Kilometern kommt es im Hauptfeld zu einem Sturz, der deutlich schlimmer hätte ausgehen können. In einer zunächst unscheinbaren Szene verhakt sich Marco Haller (35) mit Edward Planckaert (31). Der Österreicher verliert daraufhin die Kontrolle und prallt gegen einen gepolsterten Verkehrspfeiler. Dank der Polsterung bleibt Haller nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Nach einer kurzen medizinischen Versorgung kann er das Rennen fortsetzen.

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