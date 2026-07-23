DE
FR
Abonnieren

Nächster Schweizer Podestplatz
Schmid glänzt erneut bei der Tour de France

Mauro Schmid bestätigt seine gute Form bei der Tour de France. Bei der 18. Etappe wird der Zürcher wie am Vortag Zweiter, den Tagessieg holt sich Olympiasieger Richard Carapaz.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/5
Mauro Schmid überquert als Zweiter die Ziellinie in Orcières-Merlette.
Foto: AFP
Dominik_Mani_Redakteur Sport_Blick_1.jpg
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Mauro Schmid glänzt erneut bei der Tour de France. Der Zürcher fährt bei der Bergankunft in Orcières-Merlette wie am Vortag wieder auf den zweiten Rang. Im Schlusssprint schlägt der Jayco-AlUla-Fahrer Matteo Jorgenson und fährt seinen dritten Podestplatz in der diesjährigen Tour heraus. 

Der Tagessieg bei der 18. Etappe geht an Richard Carapaz, der Ecuadorianer gewinnt damit die erste Bergankunft in den Alpen. Der Olympiasieger kann sich rund drei Kilometer vor dem Ziel von der Fluchtgruppe absetzen und lässt den Konkurrenten um Schmid anschliessend keine Chance mehr.

«Es ist keine Schande bei einem solchen Anstieg von Carapaz abgehängt zu werden», findet Schmid nach der Etappe. Im Ziel hat Carapaz 45 Sekunden Vorsprung auf Schmid und Co. und stösst somit in die Top Ten des Gesamtklassements vor, Leidtragender ist der Schweizer Yannis Voisard, der neu Elfter ist.

Obwohl sich Leader Tadej Pogacar bei der Bergetappe zurückhält und viel Zeit verliert, bleibt der Slowene unangefochten an der Spitze. Auf Remco Evenepoel, nach dem Ausfall von Jonas Vingegaard sein erster Verfolger, hat der dreifache Tour-Sieger über vier Minuten Vorsprung. Am Freitag steht die Königsetappe an, das Ziel befindet sich nach 127 Kilometern und 3500 Höhenmetern auf der legendären Alpe d'Huez. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen