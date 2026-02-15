DE
FR
Abonnieren

SRF-Moderatorin Fetscherin (42) über ein Shitstorm, Yoga und die SRG-Zukunft
«Haben Sie Angst vor der Halbierungsinitiative?»

Annette Fetscherin, das Moderations-Sackmesser des Schweizer Fernsehens, ist bei den Olympischen Spielen 2026 im Dauereinsatz. Sie spricht über Social-Media-Stürme, Polo-Leidenschaft und das Leben zwischen Beruf und Privatem.
Publiziert: 15.02.2026 um vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: 15.02.2026 um vor 13 Minuten
Kommentieren
1/10
Annette Fetscherin ist das Moderations-Sackmesser von SRF. In Cortina steht sie täglich zum fünften Mal bei Olympischen Spielen dabei.
Foto: Sven Thomann

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_485.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_1150.JPG
Benjamin _Soland_Fotograf _Blick Sport_2-Bearbeitet.jpg
Mathias Germann, Sven Thomann und Benjamin Soland

Sie ist während der Olympischen Spiele täglich am TV zu sehen: Anette Fetscherin (42). «Moderieren ist meine Leidenschaft», schreibt sie auf ihrer Homepage. Das spürt man auch in Cortina. Blick hat sie zum Gespräch getroffen. 

Blick: Annette Fetscherin, erinnern Sie sich an Ihren letzten Shitstorm?
Annette Fetscherin: Ja, das war an der WM 2014 in Brasilien. Ich zeigte im Studio ein Meme, auf dem zu sehen war, wie sich Neymar am Boden wälzt. Vor ihm Valon Behrami, ratlos, fast grinsend.

Was geschah dann?
Neymar war damals ein Nationalheld. Jemand filmte die Szene vom TV ab und stellte sie in Brasilien ins Netz. Meine Social-Media-Accounts explodierten. Tausende Kommentare. Zum Glück verstand ich wenig. Dann fragte ich einen Kollegen, der Portugiesisch kann.

Und?
Er sagte: Das willst du nicht wissen (lacht). Ich musste die Kommentarfunktion zeitweise sperren.

Sie sind zum fünften Mal bei Olympischen Spielen im Einsatz. Die Tage sind lang. Wie schalten Sie ab?
Mit Sport. Die Joggingschuhe habe ich dabei, aber bei Schnee in Cortina ist das heikel. Also rolle ich im Hotelzimmer jeden Tag meine Yogamatte aus. Sieht seltsam aus, hilft aber.

Wenn Sie Sportlerin geworden wären: Wo sähen wir Sie bei Winterspielen?
Auf Ski. Damit bin ich aufgewachsen. Danach kam eine kurze Snowboard-Phase. Heute mag ich Langlauf, auch wenn ich nicht gut bin. Dazu habe ich eine Geschichte.

Bitte.
Als ich vor achteinhalb Jahren beim SRF anfing, moderierte ich erstmals einen Weltcup. Man warf mich ins kalte Wasser – ich kam kurzzeitig ins Rudern.

Warum?
Einmal rutschte mir «Fahrerin» statt «Läuferin» heraus. Unglücklich, aber heute lache ich darüber.

Sie gelten als Moderations-Sackmesser des Schweizer Fernsehens.
Wenn ich eine Sportart nicht kenne, arbeite ich mich ein. Ich kann mich für fast alles begeistern.

Pferde sind neben dem Beruf Ihre grosse Leidenschaft, oder?
Als Mädchen war ich Springreiterin. Meine Eltern warnten mich: Lern' etwas Richtiges. Das Hobby blieb. Ich spiele seit Jahren Polo, viermal pro Woche in Winterthur.

Stürmerin?
Am liebsten. Ich bin gern schnell unterwegs. Tore schiessen ist im Polo aber einfacher als verteidigen. Also spiele ich auch hinten.

Mehr zu den Olympischen Spielen
Schwarzenegger erklärt Vonn zur Heldin
Mit Video
Teilt gegen Mittelmass aus
Schwarzenegger erklärt Vonn zur Heldin
Happy End in Leidensgeschichte des Tanguy Nef
Langer Weg auf Olympia-Thron
Happy End in Leidensgeschichte des Tanguy Nef
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach Unfall zu Wort
Mit Video
«Ich bereue nichts»
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach Unfall zu Wort
Lindsey Vonns Vater erklärt ihre Karriere für beendet
Mit Video
«Solange ich mitzureden habe»
Lindsey Vonns Vater erklärt ihre Karriere für beendet
Kennst du diese historischen Olympia-Momente?
Quiz
Emotionale Geschichtsperlen
Kennst du diese historischen Olympia-Momente?
Hätte Vonn bei Olympia gar nicht starten dürfen?
Fragen drängen sich auf
Hätte Vonn bei Olympia gar nicht starten dürfen?
Weltmeister gab Bronze-Deschwanden Tritt in den Hintern
«Er war ein Pseudo-Profi!»
Weltmeister gab Bronze-Deschwanden Tritt in den Hintern

Sie haben sich im Frühling von Ihrem Partner, dem Ex-Fechter Benjamin Steffen, getrennt. Weil Sie oft weg sind?
Das Privatleben kommt oft zu kurz, weil ich viel weg bin. Das ist nicht immer einfach. Gleichzeitig weiss ich um das Privileg dieses abwechslungsreichen Jobs. 

Werden Sie vor der Kamera noch nervös?
Wenn technisch etwas schiefläuft und ich plötzlich auf Sendung bin, schiesst das Adrenalin hoch. Ich lasse es mir aber wenn möglich nicht anmerken. 

Am 8. März kommt die SRG-Halbierungsinitiative zur Abstimmung. Haben Sie Angst?
Ich mache mir Gedanken. Es betrifft uns stark. Ich mache meinen Job so gut wie möglich. Alles andere liegt nicht bei mir.

Werde Olympia-Follower

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

Jetzt folgen – und nichts von Olympia verpassen. Mit der neuen Funktion bleibst du während der Winterspiele in Mailand/Cortina stets auf dem Laufenden. Ticker, Berichte, Analysen oder Reportagen – die ganze Palette der Berichterstattung wird dir als Follower automatisch aufs Handy gepusht. Mehr Infos gibts hier.

Follower werden ist ganz einfach. Unten auf den Button klicken, dannn auf der Olympia-Seite auf das Plus-Symbol. Danach kannst du dich einloggen, News-Pushs abonnieren (nur auf der App), und schon bist du ein Follower.

Hier Olympia-Follower werden
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026