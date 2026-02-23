Curling-Heldinnen müssen diese Woche in Bern spielen

Nur Tage nach Olympia-Silber und -Bronze die beiden erfolgreichen Curling-Teams schon wieder auf dem Eis. In Bern spielen sie bei der Schweizermeisterschaft mit. Warum sie sich den Stress antun.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Was für ein Krimi am Sonntag in der Curlinghalle von Cortina. Dem Team um Skip Silvana Tirinzoni (46) bleibt im Duell gegen Schweden Olympia-Silber. Und jetzt runterfahren, Emotionen verarbeiten, regenerieren, abschalten? Ganz und gar nicht!

Die Curling-Stars haben keine Pause. Schon diese Woche spielt die Tirinzoni-Equipe die Schweizermeisterschaft in Bern. Genauso die Männer um Skip Yannick Schwaller (30), die mit Olympia-Bronze direkt in Bern weiterspielen. Ausgerechnet die Sportart mit der mit Abstand umfangreichsten Olympia-Einsatzzeit hat von der ganzen Schweizer Delegation die kürzeste Pause nach der Rückkehr aus Italien.

Die Topteams müssen sich der Schweizer Konkurrenz stellen

Warum nur tun sich Tirinzoni und Schwaller den Stress an, nach dem grössten Turnier seit vier Jahren sofort wieder um die vermeintlich vernachlässigbare SM-Krone zu spielen? Weil sie müssen – die SM ist auch die Schweizer WM-Quali. Nur wer Schweizer Meister wird, fährt Ende Saison zur WM. Die Olympia-Erfolge zählen fürs WM-Ticket nichts.

Eben noch in Cortina auf dem Olympia-Podest, schon wieder auf dem Eis in der Curling-Halle auf dem Gelände der Postfinance-Arena. So kommts, dass die Schwaller-Equipe bereits am Montagabend wieder ran muss. Erster Gegner der Bronze-Helden? Das Team Limmattal-Aarau von Skip Andrin Schnider, im normalen Leben Geschäftsführer einer grossen Zimmerei.

In Bern möglich: Gratis den Olympia-Helden zuschauen

Und auf die Silber-Frauen wartet am Mittwoch nur unfassbare drei Tage nach dem Olympia-Final das junge Luzerner Team der angehenden Lehrerin Nadine Bärtschiger.

Der SM-Start der Olympia-Stars ist für die Spielerinnen und Spieler ein Kraftakt – für die Schweizer Fans hingegen wie ein Sechser im Lotto. Der Eintritt in Bern ist die ganze Woche frei. Wo kann man sonst die grossen Olympia-Figuren direkt im Anschluss live antreten sehen?

Natürlich sind die beiden Topteams klare Favoriten, zumal die Finalspiele im Best-of-Three-Modus gespielt wird. Aber: An der SM 2025 kams bei den Frauen zur Sensation, als Tirinzoni bereits im Halbfinal strandete und sich das Team von Corrie Hürlimann den Titel und die EM-Quali sicherte. Diesmal gehts eben sogar ums WM-Ticket.