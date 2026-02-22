Die Schweizer Curlerinnen verlieren zwar den Olympia-Final gegen Schweden. Dennoch dürfen sie stolz sein: Sie reisen mit Silber nach Hause.

Die Schweizerinnen müssen weiter auf das erste Curling-Gold warten. Die letzte Schweizer Medaillen an diesen Olympischen Spielen ist aus Silber. Das Team um Skip Silvana Tirinzoni unterliegt Schweden in einem umkämpften Final 5:6.

Schon der Start der Schweizerinnen ist denkbar schlecht. Nach dem ersten End liegen sie 0:2 hinten. Diesem Rückstand laufen sie lange hinterher. Erst im vierten End können sie ihren ersten Punkt schreiben, geraten danach aber 1:3 in Rücklage.

Der zwischenzeitliche Befreiungsschlag kommt im sechsten End – mit einem Zweierhaus gleichen die Schweizerinnen aus. Doch sie sind über das ganze Spiel gesehen zu fehlerhaft unterwegs. Zwar spielen auch die Schwedinnen nicht immer einwandfrei, aber das Team Tirinzoni kann das nicht ausnutzen.

Missglückter Stein im achten End

Besonders bitter endet das achte End. Die Schweizerinnen haben die Chance, mit einem Zweierhaus 5:4 in Führung zu gehen. Aber Alina Pätz misslingt ihr letzter Stein – und die Schwedinnen stehlen einen Punkt. Sie führen 5:3.

Weil die Schweizerinnen danach zwar ausgleichen können, so aber für das entscheidende zehnte End das Recht des letzten Steins verlieren, liegen alle Vorteile bei Schweden. Und das nutzt Skip Anna Hasselborg eiskalt aus. Sie sichert sich nach 2018 zum zweiten Mal Olympia-Gold.

«Die Enttäuschung ist grösser als die Freude über Silber», sagt Silvana Tirinzoni kurz nach dem Ende gegenüber SRF. Sie räumt ein, dass ihr Team zu fehlerhaft gespielt hat. «Irgendwann freuen wir uns sicher auch über diese Medaille – aber im Moment ist es hart.» Ähnlich tönts bei Alina Pätz. Trotzdem betont sie: «Wir haben einen guten Final gespielt. Ich bin stolz auf das Team.»

