Die Schweiz jubelt bei der Premiere im Skibergsteigen direkt über Gold! Marianne Fatton glänzt im Sprint-Final – und macht damit besonders ihr Mami, die ebenfalls Olympiateilnehmerin war, stolz.

Marianne Fatton gewinnt am 19. Februar 2026 olympisches Gold im Skibergsteigen.

Die Neuenburgerin besiegte die Französin Emily Harrop nach schnellem Skiwechsel.

Fatton ist die erste Schweizer Olympiasiegerin im Skibergsteigen der Geschichte.

Marianne Fatton ist Olympiasiegerin! Der 30-jährigen Neuenburgerin gelingt bei der allerersten Austragung des Skibergsteigen-Sprints der Gold-Coup.

Die entscheidende Szene auf dem Weg zum Sieg ereignet sich an der Treppe, die für die Skibergsteiger in den Hang gebaut und im Schneetreiben von Bormio zum fiesen Hindernis wurde. Nach einem blitzschnellen Skiwechsel zieht Fatton dort an der Französin Emily Harrop vorbei und geht als Erste in die Abfahrt.

Diese Führung gibt die Schweizerin nicht mehr ab. «Ich fliege gerade. Ich weiss nicht, was passiert ist. Ich habe daran geglaubt, aber dass es dann auch klappt, ist unglaublich», sagt Fatton anschliessend gegenüber SRF. «Auf der Treppe habe ich mir gesagt: Jetzt ist der Moment. Ich hatte die Ski am schnellsten an, von da an wusste ich, dass ich es schaffen kann.»

Fattons Weg an die Spitze

Die Romande ist die Tochter des Schweizers Didier Fatton und der Tschechin Anna Fatton-Janouskova, die 1992 in Albertville selbst Langlauf-Olympionikin war. Damals noch für die Tschechoslowakei. Auch die zwei Brüder von Fatton lieben Bergtouren, doch nur sie schlug den Weg in den Spitzensport ein.

Dank ihres WM-Titels 2025 im Frauen-Sprint hat es Fatton gar auf die anfängliche Nominationsliste für die Sports Awards 2025 geschafft, den Cut auf sechs Kandidatinnen für die Show Ende März überstand sie allerdings nicht. Trotzdem sagte sie vor den Winterspielen gegenüber Blick: «Allein schon meinen Namen neben all den Schweizer Sportstars zu sehen, war unglaublich und hat mich sehr überrascht.» Am Abend vor dem Wettkampf schickt Vater Didier ihr jeweils ein Wort. Was für eines, will er nicht verraten. «Das ist unser Geheimnis.» Was es auch immer war, es hat genützt.

Nun hat Fatton in Bormio nicht nur Werbung in eigener Sache gemacht, sondern auch für ihre Sportart, von der sie sagt: «Nicht ich habe das Skibergsteigen ausgewählt – es war umgekehrt.» Sie habe schon immer Skitouren-Wettkämpfe bestritten, irgendwann sei aber der Schweizer Alpen-Club (SAC) auf sie zugekommen und habe sie angefragt. Prompt hatte Fatton beim Testtag überzeugt. Und jetzt? Hält sie tatsächlich Olympia-Gold in den Händen.

Schweizer Stärke im Feld

Neben Fatton zeigten auch Caroline Ulrich (23), Arno Lietha (27) und Jon Kistler (22) starke Ansätze. Ulrich scheiterte knapp im Halbfinal: «Taktisch war es nicht einfach, ich war etwas hinterher beim Skiwechsel. Am Ende hat es nicht gereicht», sagt sie gegenüber Blick.

Bei den Männern dominierten Kistler, WM-Bronzegewinner 2025, und Lietha, Sprint-Weltmeister 2019, die Vorläufe, zeigten starke Aufstiege und clevere Abfahrten. Im Finale kosteten kleine Fehler in den Übergängen wertvolle Sekunden: Lietha wurde Vierter, Kistler Sechster.