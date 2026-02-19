Holt die Schweiz bei der Olympia-Premiere eine Medaille?

So funktioniert Skibergsteigen

Bei einem Rennen im Skibergsteigen starten die Athletinnen respektive Athleten gleichzeitig. Der Parcours ist in eine Bergauf- und eine Bergabpassage aufgeteilt. Hoch eilen die Athletinnen und Athleten dank Fellen an den Ski, zwischendurch auch zu Fuss (bei der sogenannten Portage) – die Ski sind dann auf den Rücken geschnallt. Auf dem Gipfel wird die Ausrüstung angepasst. Dann gehts ähnlich wie im Skicross durch Tore runter ins Ziel. Eine Runde der TV-tauglichen Sprintvariante dauert rund 3 Minuten.

Um die Medaillen gekämpft wird im K.o.-System. Die 18 Teilnehmenden starten in drei Vorläufen mit je sechs Startenden. Von jedem Vorlauf kommen drei direkt weiter in die Halbfinals. Dazu kommen drei Lucky Loser, die sich über die Zeit qualifizieren. In den beiden Halbfinals kriegen die je zwei Besten ein direktes Finalticket, dazu kommen wieder zwei Lucky Loser. Die sechs Finalisten machen die Medaillen unter sich aus.

Und die Mixed-Staffel am Samstag? Hier gibts eine Strecke mit doppelt so vielen Höhenmetern, auf die in der Staffelabfolge Frau, Mann, Frau, Mann jede Nation vier Runden dreht.