Holt die Schweiz bei der Olympia-Premiere eine Medaille?

Italienerin ebenfalls mit Start-Ziel-Sieg
Was Fatton in Heat 2 ist, ist die Italienerin Giulia Murada im dritten und letzten Heat. Sie liegt immer in Führung und verweist die beiden Spanierinnen Ana Alonso Rodriguez und Maria Coasta Diez auf die Plätze 2 und 3.
Als Lucky Loserinnen kommen Ida Waldal (Nor), Anna Gibson (GB, beide aus Heat 1) und Alba de Silvestro (It, aus Heat 2) über die Zeit weiter und stehen ebenfalls in den Halbfinals, die um 12.55 Uhr und 13.05 Uhr beginnen. Von den 12 Halbfinalistinnen stellt Fatton die zweitschnellste Zeit auf, Ulrich die fünftschnellste.
Fatton gewinnt 2. Heat
Weltmeisterin Marianne Fatton läuft in ihrem Heat zu einem Start-Ziel-Sieg und steht ebenfalls im Halbfinal. Sie liegt bei allen drei Zwischenzeiten – nach dem Anstieg, nach der Treppe und vor der Abfahrt – an der Spitze. Dicht an den Fersen ist stets die Französin Margot Ravinel, im Ziel liegt die 23-Jährige 1,33 Sekunden zurück. Als Dritte des Heats qualifiziert sich die Slovakin Marianna Jagercikova direkt für den Halbfinal.
Ulrich im Halbfinal
Als Dritte ihres Heats qualifiziert sich Caroline Ulrich für den Halbfinal. Ihr Rückstand auf Topfavoritin Emily Harrop (Fr), die in den letzten vier Saisons den Gesamtweltcup gewonnen hat, beträgt nach der 725 Meter langen Strecke im Ziel 8,09 Sekunden. Bei der 3. Transition, also dort, wo die Athletinnen die Felle an den Ski wegnehmen und wieder runterfahren, liegt Ulrich noch auf Rang zwei, wird bis ins Ziel aber noch von der Tatjana Paller aus Deutschland überholt.
Wann starten die Schweizerinnen und Schweizer?
Caroline Ulrich muss gleich im ersten Heat um 9.50 Uhr ran und will einen der drei Spitzenplätze, die für den Halbfinal reichen. Marianne Fatton folgt im zweiten Heat um ca. 10 Uhr. Bei den Männern wird Jon Kistler im 2. Heat um 10.40 Uhr starten, Arno Lietha im letzten Heat um 10.50 Uhr.
Wer tritt für die Schweiz an?
Die Medaillenchancen für die Schweiz stehen gut. Mit Marianne Fatton steht bei den Frauen die amtierende Sprint-Weltmeisterin am Start. Schon 2021 holte die 30-jährige Neuenburgerin WM-Gold, 2023 gab es Silber. Caroline Ulrich will ebenfalls um Edelmetall mitkämpfen. Die Westschweizerin wurde 2020 Jugend-Olympiasiegerin in der Staffel und im Einzel.
Bei den Männern stehen Arno Lietha und Jon Kistler am Start. Lietha wurde 2019 Weltmeister im Sprint, Kistler gewann im letzten Jahr bei der WM in Morgins VS in dieser Disziplin Bronze. Deshalb gehören auch sie in Bormio zu den Medaillenkandidaten. Top-Favorit bei den Männern ist aber der Spanier Oriol Cardona Coll, der zuletzt zweimal Sprint-Weltmeister wurde.
So funktioniert Skibergsteigen
Bei einem Rennen im Skibergsteigen starten die Athletinnen respektive Athleten gleichzeitig. Der Parcours ist in eine Bergauf- und eine Bergabpassage aufgeteilt. Hoch eilen die Athletinnen und Athleten dank Fellen an den Ski, zwischendurch auch zu Fuss (bei der sogenannten Portage) – die Ski sind dann auf den Rücken geschnallt. Auf dem Gipfel wird die Ausrüstung angepasst. Dann gehts ähnlich wie im Skicross durch Tore runter ins Ziel. Eine Runde der TV-tauglichen Sprintvariante dauert rund 3 Minuten.
Um die Medaillen gekämpft wird im K.o.-System. Die 18 Teilnehmenden starten in drei Vorläufen mit je sechs Startenden. Von jedem Vorlauf kommen drei direkt weiter in die Halbfinals. Dazu kommen drei Lucky Loser, die sich über die Zeit qualifizieren. In den beiden Halbfinals kriegen die je zwei Besten ein direktes Finalticket, dazu kommen wieder zwei Lucky Loser. Die sechs Finalisten machen die Medaillen unter sich aus.
Und die Mixed-Staffel am Samstag? Hier gibts eine Strecke mit doppelt so vielen Höhenmetern, auf die in der Staffelabfolge Frau, Mann, Frau, Mann jede Nation vier Runden dreht.
Begrüssung
Willkommen zu einem historischen Olympia-Tag. Erstmals in der Geschichte der Winterspiele wird Skibergsteigen in dieser Form ausgetragen. Je zwei Männer und Frauen vertreten im Sprint-Format die Schweiz und wollen sich in der Olympiageschichte verewigen. Nach den Vorläufen am Vormittag (ab 9.50 Uhr), finden am frühen Nachmittag die Halbfinals (Frauen um 12.55 Uhr, Männer bei 13.25 Uhr) statt. Der Finallauf der Frauen startet um 13.55 Uhr, der der Männer um 14.15 Uhr. Im Liveticker begleiten wir den Event über den ganzen Tag.