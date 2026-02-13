Olympia-Frust bei den Hockey-Fans – das sagt SRF

Olympia-Frust bei den Hockey-Fans: Den Auftakt der Nati gegen Frankreich gibts auf SRF2 erst im letzten Drittel zu sehen. Auch der Kanada-Hit am Freitag wird von anderen Sportarten unterbrochen. Das sagt SRF zum Programm-Ärger.

Darum gehts Sven Helfenstein kritisiert SRF2: Hockeyspiele werden nicht durchgehend gezeigt

SRF priorisiert Medaillenentscheidungen mit Schweizer Beteiligung im linearen TV

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Hier kommt eine schlechte Nachricht für Ex-Eishockey-Spieler Sven Helfenstein (43): Auch am Freitagabend wird der Spieleragent auf SRF2 nicht durchgehend den Olympia-Kracher Schweiz – Kanada anschauen können.

Helfenstein redete sich in seiner Instagram-Story am Donnerstagabend in Rage: «Kann ich Schweiz – Kanada im Fernsehen schauen oder muss ich wieder Curling, Rodeln oder sonst was schauen? Bitte, lasst es mich wissen, sonst muss ich noch rasch den Mentaltrainer anrufen. Bin sonst nicht sicher, ob es gut kommt!»

Was Helfenstein stört: Als am Donnerstag das Hockeyturnier der Männer startet, erscheinen bei SRF2 die Livebilder der Spiele wie Frankreich – Schweiz und Kanada – Tschechien nicht durchgehend, weil davor oder zwischendurch Entscheidungen und Berichte von anderen Sportarten gezeigt werden.

Medaillenentscheidungen stehen im Vordergrund

Mit seinem Ärger ist der Ex-Spieler nicht alleine: Blick erreichen auch diverse Leserzuschriften, die sich ebenfalls am SRF-Programm im linearen TV-Angebot stören. Als die Hockey-Nati die Franzosen bodigt, sehen die TV-Zuschauenden zuerst Entscheidungen im Langlauf und Snowboardcross, ehe das letzte Drittel dann noch zum Thema wird.

Denn eines vorneweg: Im Livestream war das Eröffnungsspiel der Nati in voller Länge zu sehen, das wird auch am Freitag beim Kanada-Hit der Fall sein.

Wie die Programmierung des linearen TV-Kanals SRF2 abläuft, schildert der Sender gegenüber Blick so: «Medaillenentscheidungen mit Schweizer Beteiligung zeigt SRF, wenn immer möglich, live im TV auf SRF2. Bei Olympischen Winterspielen sind oft diverse Schweizer Athletinnen und Athleten sowie Teams gleichzeitig im Einsatz. SRF liefert einen Rundumservice und ist bestrebt, im Fernsehen möglichst alle Entscheidungen zu zeigen. Dazu gehört auch die Nachberichterstattung mit Stimmen und Analysen, wie dies gestern bei der Übertragung des Super-G (mit den Schweizerinnen Malorie Blanc, Corinne Sutter, Delia Durrer und Janine Schmitt) der Fall war.»

SRF info wird nicht für Olympia-Inhalte genutzt

Die Olympia-Fans könnten nun einwenden: Das ist alles gut und recht. Doch warum werden die Spiele des mit NHL-Stars gespickten Hockeyturniers nicht einfach in voller Länge auf SRF info platziert? Das sei nicht vorgesehen: «SRF info wird für die Übertragung der Olympischen Winterspielen nicht genutzt. Das umfassende Olympia-Liveprogramm ist im Fernsehen auf SRF2 täglich mindestens während zwölf Stunden zu sehen. Zudem stehen online verschiedene Livestreams zur Verfügung.»

Um am Freitagabend also nicht plötzlich die Eiskunstlauf-Kür von Lukas Britschgi und die Skeleton-Läufe von Vinzenz Buff vorgesetzt zu bekommen, sollte Sven Helfenstein für den vollen Eishockey-Genuss von Anfang an auf den Stream setzen.