Achter Olympiatag in Mailand und Cortina
Das läuft am Freitag – diese Schweizer sind im Einsatz

Bei Olympischen Winterspielen verliert man schnell mal den Überblick. Keine Panik: Hier erfährst du, welche Schweizer Athletinnen und Athleten am 13. Februar 2026 ins Geschehen eingreifen.
Publiziert: 00:01 Uhr
|
Aktualisiert: 08:40 Uhr
Was zeigt Biathlet Niklas Hartweg im 10-km-Sprint?
Foto: keystone-sda.ch
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Bob

09.00 Uhr: Männer, Zweierbob, Training (Michael Vogt/Amadou Ndiaye, Cedric Follador/Luca Rolli, Timo Rohner/Tim Annen)
11.45 Uhr: Frauen, Monobob, Training (Melanie Hasler, Debora Annen)

Nordische Kombination

09.00 Uhr: Männer, Skispringen, Grossschanze, Training

Curling

09.05 Uhr: Männer, Round Robin, Schweiz – Tschechien
09.05 Uhr: Männer, Round Robin, Kanada – USA
09.05 Uhr: Männer, Round Robin, Grossbritannien – Italien
09.05 Uhr: Männer, Round Robin, China – Norwegen
14.05 Uhr: Frauen, Round Robin, China – Schweiz
14.05 Uhr: Frauen, Round Robin, Dänemark – Schweden
14.05 Uhr: Frauen, Round Robin, USA – Kanada
14.05 Uhr: Frauen, Round Robin, Grossbritannien – Südkorea
19.05 Uhr: Männer, Round Robin, Schweiz – China
19.05 Uhr: Männer, Round Robin, Tschechien – Norwegen
19.05 Uhr: Männer, Round Robin, Deutschland – Italien
19.05 Uhr: Männer, Round Robin, Kanada – Schweden

Snowboard

10.00 Uhr: Frauen, Snowboardcross, Setzliste (Noémie Wiedmer, Sina Siegenthaler, Aline Albrecht, Anouk Dörig)
13.30 Uhr: Frauen, Snowboardcross, Achtelfinals (evtl. Noémie Wiedmer, Sina Siegenthaler, Aline Albrecht, Anouk Dörig)
14.03 Uhr: Frauen, Snowboardcross, Viertelfinals (evtl. Noémie Wiedmer, Sina Siegenthaler, Aline Albrecht, Anouk Dörig)
14.24 Uhr: Frauen, Snowboardcross, Halbfinals (evtl. Noémie Wiedmer, Sina Siegenthaler, Aline Albrecht, Anouk Dörig)
14.41 Uhr: Frauen, Snowboardcross, Final (evtl. Noémie Wiedmer, Sina Siegenthaler, Aline Albrecht, Anouk Dörig)
19.30 Uhr: Männer, Halfpipe

Langlauf

11.45 Uhr: Männer, 10 km Freistil (Noe Näff, Nicola Wigger, Beda Klee)

Eishockey

12.10 Uhr: Männer, Vorrunde, Finnland – Schweden
12.10 Uhr: Männer, Vorrunde, Italien – Slowakei
16.40 Uhr: Männer, Vorrunde, Frankreich – Tschechien
16.40 Uhr: Frauen, Viertelfinal, Tschechien – Schweden
21.10 Uhr: Männer, Vorrunde, Kanada – Schweiz
21.10 Uhr: Frauen, Viertelfinal, USA – Italien

Biathlon

14.00 Uhr: Männer, 10 km Sprint (Joscha Burkhalter, Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Jeremy Finello)

Eisschnelllauf

16.00 Uhr: Männer, 10'000 m

Skeleton

16.00 Uhr: Frauen, 1. Lauf
17.48 Uhr: Frauen, 2. Lauf
19.30 Uhr: Männer, 3. Lauf (Vinzenz Buff)
21.05 Uhr: Männer, 4. Lauf (Vinzenz Buff)

Skispringen

18.30 Uhr: Männer, Grossschanze, Training (Gregor Deschwanden, Felix Trunz, Sandro Hauswirth)

Eiskunstlauf

19.00 Uhr: Männer, Kür (Lukas Britschgi)

