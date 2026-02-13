Eigentlich hätte SRF2 um 8.55 Uhr am Freitag mit der Olympia-Berichterstattung starten sollen. Doch es kam anders. Statt Livesport gibts seither nur das SRF3-Radiostudio zu sehen. «Die Olympischen Spiele können Sie im Livestream auf srf.ch verfolgen» wird eingeblendet.
Die Gründe für den Olympia-Blackout beim Schweizer Fernsehen sind bisher nicht bekannt. Eine Blick-Anfrage ist derzeit hängig.
