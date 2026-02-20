Boltigen BE stand heute Kopf: Franjo von Allmen, der Dreifach-Olympiasieger, kehrte nach seinem historischen Triumph in Bormio in seine Heimat zurück – und wurde wie ein Volksheld empfangen. Schon beim Eintreffen auf der Schulanlage Reidenbach spürte man die Freude in jeder Geste: Trompetenklänge, Jubelrufe und strahlende Kinder der JO Boltigen, die auf Wunsch von Franjo Spalier standen, verliehen dem Empfang eine besondere Wärme. Mit verlegenem Lächeln nahm der Olympia-Hattrick-Mann die Glückwünsche entgegen, schmunzelte über Geschichten aus seinem Alltag – von der kaputten Medaille bei der Grossmutter bis zur geheimnisvollen blauen Brühe – und zeigte sich tief bewegt vom Engagement seiner Fans, die seinen Fanclub von 13 auf 1600 Mitglieder anwachsen liessen. Die Schulklasse sang ein eigens komponiertes Lied, die Musikgesellschaft spielte auf, und kleine Überraschungen wie der «Franatiker Shot» oder ein Fluggutschein von SWISS sorgten für Abwechslung. Trotz der Feststimmung erinnerte Franjo daran, dass schon bald neue Herausforderungen warten – am Montag geht es zur Kandahar-Abfahrt nach Garmisch. Ein Abend voller Emotionen, Stolz und Gemeinschaft, der Franjo von Allmen, seine Heimat und das Simmental unvergesslich verbindet.
Der Ticker hier zum nachlesen
Wie geht es weiter?
Franjo von Allmen macht eine kleine Pause: Am Montag wartet bereits die Abfahrt in Garmisch auf den Champion. «Deshalb muss ich heute wahrscheinlich etwas ruhiger machen», erklärt er und bittet seine Fans um Verständnis – Selfies und Unterschriften gibt es wohl nicht für jeden. Anschliessend verlässt er die Bühne, und die Musikgesellschaft aus Boltigen spielt noch einmal auf, um den Abend stimmungsvoll abzuschliessen.
Geht es jetzt in die Ferien?
Geschenke für Franjo: Vom Partner Swiss erhält der Olympiasieger einen Gutschein für einen Flug. Mehr wollte er nicht verraten, nur so viel: «Mit so einem Betrag geht es richtig weit.» Ein perfektes Geschenk für von Allmen zur Regenration.
Von Allmen der Druide aus Galien?
Franjo von Allmen lobt die Schulklasse: «Es kamen viele Songs zustande, aber das ist mit Abstand der beste.» Ganz nebenbei plaudert Salzgeber über ein kurioses Detail aus dem Alltag des Olympia-Hattrick-Manns: Von Allmen, aus dem Simmental – nicht Galien – bräut sich regelmässig eine blaue Brühe zusammen. Was genau drin ist, wollte er nicht verraten. Fakt ist: Das Geschenk, der sogenannte «Franatiker Shot», war ratzfatz weg.
Das Franjolied
Die Schulklasse sorgt für Gänsehaut: Kinder aus dem gleichen Schulhaus, das von Allmen einst besuchte, singen ein eigens für ihn komponiertes Lied. Lehrerin Brigitte Ramseier hat die Melodie für den Superhelden geschrieben – von der 1. bis zur 6. Klasse und ein paar Oberstufenkinder stehen zusammen auf der Bühne und feiern ihren ehemaligen Schüler aus Boltigen.
Eine Medaille musste in die Reparatur
Franjo von Allmen erzählt schmunzelnd von einem besonderen Moment: Bei seiner Grossmutter ging sogar eine Medaille kaputt. Er hängte ihr die Goldmedaille um – und sie wollte sie danach gar nicht mehr abziehen. Ein Herzmoment, der zeigt, wie sehr die Familie seinen Triumph feiert.
Wird etwas nach von Allmen benannt?
Statt eines Berges oder einer Strasse überreicht Gemeindepräsident Albert Wampfler Franjo von Allmen eine Urkunde mit Glückwünschen. Ganz nebenbei plaudert er aus, dass geplant wird, bald etwas Grösseres nach dem Wunderknaben zu benennen.
Die Postkarte aus Boltigen
Auch Rainer Maria Salzgeber will ein Foto mit dem Olympia-Held. Für das Dorf entsteht gerade eine Postkarte: Fotografen knipsen Franjo von Allmen mit den jubelnden Fans im Hintergrund – ein Moment, der Boltigen für immer festhält.
Ein Franjo-Tattoo auf dem Oberarm
Sandro Siegenthaler, Präsident von Franjo von Allmens Fanclub, erinnert an die Anfänge: Mit 13 Leuten fing alles an – heute zählt der Club 1600 Mitglieder. Eine weitere Anekdote: Nach den Medaillen nahm Franjo sogar noch am drei Stunden Rennen im Berner Oberland teil – die Idee kam, wie er gesteht, bei einem Bier. Siegenthaler hatte dem Olympia-Held eine Wette angeboten: Würde Franjo Olympiasieger, tätowiert er sich das Fanclub-Logo. Gesagt, getan – heute prangt das Symbol stolz auf seinem Oberarm.
SRF schaltet sich ein
Auch wer nicht persönlich in Boltigen ist, kann die Feier live miterleben: SRF überträgt den Empfang von Franjo von Allmen, nach der Überleitung von Sascha Rufer aus Italien. So sind Fans zu Hause hautnah dabei, sehen Jubel und strahlende Kinder – der Held Boltigens wird landesweit gefeiert.
Da ist er!
«Wackelkontakt» läuft, Trompeten erklingen – und Franjo von Allmen betritt lachend die Bühne. Verlegen wendet er sich der JO zu, begrüsst die Kinder und winkt allen Fans. «Da fehlen mir die Worte», gesteht er Rainer Maria Salzgeber – ein echter Gänsehaut-Moment in Boltigen.