Franjo von Allmen ist zurück in Boltigen – und die Heimat feiert den Dreifach-Olympiasieger wie einen Volkshelden. Jubel, Musik und strahlende Kinder machen den Empfang zu einem unvergesslichen Fest voller Emotionen.

Joël Hahn Redaktor Sport

Boltigen BE stand heute Kopf: Franjo von Allmen, der Dreifach-Olympiasieger, kehrte nach seinem historischen Triumph in Bormio in seine Heimat zurück – und wurde wie ein Volksheld empfangen. Schon beim Eintreffen auf der Schulanlage Reidenbach spürte man die Freude in jeder Geste: Trompetenklänge, Jubelrufe und strahlende Kinder der JO Boltigen, die auf Wunsch von Franjo Spalier standen, verliehen dem Empfang eine besondere Wärme. Mit verlegenem Lächeln nahm der Olympia-Hattrick-Mann die Glückwünsche entgegen, schmunzelte über Geschichten aus seinem Alltag – von der kaputten Medaille bei der Grossmutter bis zur geheimnisvollen blauen Brühe – und zeigte sich tief bewegt vom Engagement seiner Fans, die seinen Fanclub von 13 auf 1600 Mitglieder anwachsen liessen. Die Schulklasse sang ein eigens komponiertes Lied, die Musikgesellschaft spielte auf, und kleine Überraschungen wie der «Franatiker Shot» oder ein Fluggutschein von SWISS sorgten für Abwechslung. Trotz der Feststimmung erinnerte Franjo daran, dass schon bald neue Herausforderungen warten – am Montag geht es zur Kandahar-Abfahrt nach Garmisch. Ein Abend voller Emotionen, Stolz und Gemeinschaft, der Franjo von Allmen, seine Heimat und das Simmental unvergesslich verbindet.

Der Ticker hier zum nachlesen