Drei Olympiasiege in fünf Tagen – Franjo von Allmens Bormio-Bilanz lässt auch Blick-Kolumnist Bernhard Russi staunen. «Nun gehört er in die gleiche Liga wie Toni Sailer und Jean-Claude Killy», schreibt er.

Darum gehts Franjo von Allmen gewinnt dreimal Gold bei den Olympischen Spielen 2026

Mit 24,5 Jahren tritt er in die Fussstapfen von Legenden

Toni Sailer und Jean Claude Killy erreichten Ähnliches in jungen Jahren

Bernhard Russi Blick-Kolumnist

Franjo von Allmen, Olympiasieger! Das konnte ich mir vor diesen Spielen durchaus vorstellen. Aber gleich dreifacher Goldmedaillengewinner und Olympiasieger? Das klingt schon märchenhaft.

Es war der Siegesmoment, als unser Topfavorit, Marco Odermatt, der Beste in dieser Disziplin, die Ziellinie mit «rot» überquerte. Von Allmen jubelte nicht, sondern hob entschuldigend die Hände. Diese Momente unterstreichen das, was sich in den letzten Tagen in Bormio abspielte.

Alle drei Skifahrer mit drei Siegen waren sehr jung

Mit fast übermenschlichen Leistungen auf dieser schweren Piste und im Kopf krönte sich der junge Schweizer Prinz zum König. Aber so wie wir Franjo wahrnehmen, weiss er auch, dass dieser Thron verdammt glitschig ist und die Schritte über die Podesttreppen zurück auf den Boden auch hart sein können.

Nun gehört er in die gleiche Liga wie Toni Sailer – dreimal Gold in Cortina 1956 – und Jean Claude Killy, dreimal Gold 1968 in Grenoble.

Solche Typen, solche Ausnahmeerscheinungen müssen eine spezielle DNA haben. Alle drei waren bei ihren Erfolgen noch blutjung. Sailer war gerade mal 20,5 Jahre alt, Killy wie von Allmen 24,5.

Ist es vielleicht die jugendliche Unbekümmertheit, das Wissen, dass man ja noch mehr Gelegenheiten bekommen wird? Dass der Leistungsdruck bei Olympia deshalb nicht so übermenschlich gross ist?

Ich war auch jung, aber nicht derart unbekümmert

Möglich ist es. Aber ich bin nicht der Richtige, dies zu beurteilen. Auch ich war 1972 gerade mal 23 Jahre und 194 Tage alt, konnte am Morgen vor dem Rennen aber meine Zähne nicht putzen und hätte an den Tagen nach dem Olympiasieg keine zwei gescheiten Schwünge zustande gebracht. Drei Rennen zu fahren und alle zu gewinnen? Unvorstellbar, ich war in einem emotionalen Käfig gefangen.

Das war Franjo nicht. Aber irgendwann wird auch unser Überflieger aufwachen und realisieren, dass er nicht geträumt hatte. Sondern vielmehr, dass sein Traum Wirklichkeit geworden ist. Ein Traum, bei dem wir gerne mitträumen.