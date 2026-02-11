Frantastico! Franjo von Allmen gewinnt nach der Abfahrt und der Teamkombination auch Gold im Super-G und geht damit als erster Schweizer Olympiasieger in dieser Disziplin in die Geschichte ein. Gleichzeitig egalisiert der Berner den Olympiarekord von Sailer und Killy.

Marcel W. Perren Reporter Sport

Bormio, am Mittwochmorgen um 08.45 Uhr: Franjo von Allmen fühlt sich ungefähr drei Stunden nicht besonders gut. «Es fällt mir ein bisschen schwer, die Spannung aufzubauen. Ich spüre auch eine gewisse Müdigkeit», gesteht der Berner Oberländer seinen Betreuern. Doch bei der Besichtigung steigt die Zuversicht beim 100-Kilo-Koloss aus der Jaunpass-Region merklich an. «Ich bin froh, dass der Kälteeinbruch ausgeblieben ist. Die eher weiche Piste müsste mir entgegenkommen.»

Beim Rennstart ist klar, dass eine vordere Nummer von Vorteil sein wird. Und der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle zaubert mit der Nummer 3 eine Zeit in die Stelvio, an der sich sämtliche Rennfahrer bis zur 7 die Zähne ausbeissen. Dann katapultiert sich von Allmen zum Starthaus hinaus. Im Ziel ist er 13 Hundertstel schneller als der 33-jährige Sohn der Slalom-Olympiasiegerin Barbara Cochran (75).

An den Gold-Hattrick glaubt Franjo zu diesem Zeitpunkt aber nicht: «Bis zur Einfahrt in den letzten Streckenabschnitt ist mir eine sehr gute Fahrt geglückt, doch dann habe ich es ziemlich verbockt! Und weil die Bedingungen ziemlich einfach sind, werden noch ein paar Athleten schneller sein als ich. Darum wird das nicht für eine Medaille reichen.»

Das erste olympische Speed-Double

Doch nachdem neben Italiens Mega-Hoffnung Giovanni Franzoni (sechs Zehntel) auch der grandiose Teamkollege Marco Odermatt (28 Hundertstel) langsamer sind und Stelvio-König Dominik Paris (sieben Weltcupsiege in Bormio) stürzt, steht fest, dass von Allmen seit Toni Sailer (Ö, 1956) und Jean Claude Killy (Fr, 1968) der erste Alpine ist, welcher bei derselben Olympiade drei Goldmedaillen gewinnt. Und der gelernte Zimmermann ist der Allererste, welcher bei Olympischen Spielen das Speed-Double (Abfahrt/Super-G) schafft.

Dementsprechend sprechen Legenden wie Deutschlands Ski-Papst Felix Neureuther (41, 13 Weltcupsiege) Superlativen aus. «Mit diesem extrem coolen und superschnellen von Allmen bricht im alpinen Skisport eine neue Zeitrechnung an!» Neureuther setzt noch einen oben drauf: «Wenn Franjo auf dieser weichen Piste anstatt der Startnummer 7 Cochrans 3 gehabt hätte, hätte er dieses Rennen mit einer Sekunde Vorsprung gewonnen. Einfach Wahnsinn, wie genial dieser Typ Ski fährt.»

«Franjo sollte den Olympia-Riesenslalom fahren»

Dann meldet sich der ehemalige Star-Skitrainer Osi Inglin (Gruppentrainer von Mike von Grünigen, Didier Cuche, Swiss-Ski-Herrenchef von 2011 bis 2013) per WhatsApp beim Blick-Reporter. «Franjo sollte am Samstag auch noch den Olympia-Riesenslalom fahren – sehr wahrscheinlich würde er auch den gewinnen.»

Von Allmen beginnt herzlich zu lachen, als er mit dieser Idee konfrontiert wird und sagt: «Ich bin in meiner Karriere erst einen Weltcup-Riesenslalom gefahren, deshalb wäre es völlig daneben, wenn ich jetzt auch noch im Olympia-Riesen an den Start gehen würde. Das sollen die machen, welche das richtig gut können.»

Sein Gruppentrainer Reto Nydegger hält aber fest, «dass Franjo auch im Riesenslalom ein schnelles Schwüngli besitzt. Und wir haben im November auch darüber nachgedacht, ob wir ihn beim Weltcup-Riesen in Beaver Creek an den Start schicken wollen. Aber das Thema war dann vom Tisch, als es Franjo im Riesenslalom-Training in Copper Mountain in den Rücken eingeschossen ist.»

Nydegger schliesst aber nicht aus, dass sein neuer Speed-König in Zukunft vereinzelte Riesenslaloms im Weltcup bestreiten wird. «Wir werden uns das genau überlegen. Es muss bei ihm einfach zum Programm in den Speed-Disziplinen passen.»

Von Allmens harte Lebensschule

Bevor Nydegger 2019 bei Swiss-Ski den Posten des Speed-Chefs übernommen hat, coachte der Berner Oberländer in Norwegen Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud und Aleksander Aamodt Kilde. Erkennt er Gemeinsamkeiten zwischen den Super-Elchen und dem Überflieger aus der Rinder-Hochburg Simmental? «Marco Odermatt ist sehr ähnlich mit Svindal, aber Franjo tickt ganz anders.» Der Trainerfuchs aus Iseltwald wird konkret: «Man merkt, dass Franjo ganz anders aufgewachsen ist als ein Marco oder Aksel. Er war schon ziemlich früh im Leben auf sich allein gestellt, er hat in seinem Leben eine harte Schule durchgemacht. Davon kann er jetzt im knallharten Leistungssport profitieren.» Nydegger spielt damit auf die Tatsache an, dass Franjos Vater verstorben ist, als er 17 war.

Stellt sich die Frage, wie von Allmen sein Olympia-Triple feiern wird? «Es geht in die Richtung, dass ich heute mit meinen Kollegen ‹z Bodä› gehen werde», erklärt der erste Schweizer Super-G-Olympiasieger. Im selben Atemzug gibt Gold-Franjo zu, «dass ich bereits nach dem Abfahrtssieg ein bisschen zu überschwänglich gefeiert habe. Und deshalb ist es mir auch in der Abfahrt der Teamkombination nicht so gut gegangen. Aber zum Glück hat ja dann Tanguy Nef mit seinem überragenden Slalom-Lauf meinen vierten Abfahrtsrang in Gold umgewandelt.»

Nach den goldenen Tagen von Bormio wird natürlich auch von Allmens Fangemeinde immer grösser. Und eine «Franatikerin» ist kürzlich per E-Mail mit einem besonders aussergewöhnlichen Wunsch an ihren Liebling herangetreten – sie hat den 24-jährigen Superstar um eine Samenspende gebeten! Von Allmens Reaktion: «Ich fasse so etwas als Kompliment auf, ich nehme das Ganze auch mit Humor. Aber ich werde den Wunsch dieser Frau trotzdem nicht erfüllen.»