Am 4. Januar 2026 werden bei den Sports Awards die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler geehrt – nun wurden die Nominierten für die Kategorie «Sportlerin des Jahres» bekanntgegeben. Belinda Bencic fehlt in dieser Auswahl.

Tennis-Star Bencic fehlt in der Auswahl zur Sportlerin des Jahres

Pascal Keusch Redaktor Sport

An den Sports Awards werden am 4. Januar 2026 die Schweizer Sportpersönlichkeiten des Jahres gekürt. Nun sind die Nominierten für die Auszeichnung zur Schweizer «Sportlerin des Jahres» bekannt.

Nominiert sind Mathilde Gremaud (Weltmeisterin Slopestyle), Lara Gut-Behrami (WM-Silber in der Team-Kombi und kleine Kugel im Super-G), Ditaji Kambundji (Weltmeisterin Hürden 100 m), Alessandra Keller (Weltmeisterin Short-Track), Camille Rast (Weltmeisterin Slalom) und Marlen Reusser (Weltmeisterin Einzelzeitfahren).

Nicht unter den Nominierten ist Belinda Bencic. Die Schweizerin erreichte in diesem Jahr sensationell den Halbfinal von Wimbledon. Dank ihrer zwei WTA-Titel in Abu Dhabi und Tokio wurde sie kürzlich von der WTA zudem zur Comeback-Spielerin des Jahres gewählt.

Weitere Nominierte stehen fest

Bereits vor Kurzem wurden die Nominierten in den weiteren Kategorien veröffentlicht. In der Kategorie «Team» stehen das Ski-Duo Franjo von Allmen/Loïc Meillard, die Frauen-Fussball-Nati sowie die Eishockey-Nati zur Wahl. Für die Auszeichnung zur Paralympischen Sportlerin oder zum Paralympischen Sportler des Jahres sind Catherine Debrunner, Marcel Hug und Flurina Rigling nominiert.

Als Trainerin oder Trainer des Jahres kandidieren Florian Clivaz, Patrick Fischer und Pia Sundhage. In der Kategorie «MVP» sind mit Sven Andrighetto, Leonardo Genoni, Lara Heini, Géraldine Reuteler, Tabea Schmid und Yann Sommer gleich sechs Schweizer Sportlerinnen und Sportler nominiert.