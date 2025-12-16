Bester Torhüter: Sommer geht leer aus
Schon am Nachmittag gibt die Fifa auf X bekannt: Gianluigi Donnarumma von Manchester City ist Welttorhüter. Der italienische Nationaltorwart setzt sich gegen Yann Sommer (Inter), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real), Emiliano Martinez (Aston Villa), Manuel Neuer (Bayern), David Raya (Arsenal) und Wojciech Szczesny (Barça) durch. Die genaue Rangliste wurde noch nicht veröffentlicht.
EM-Heldin wird Welttorhüterin
Bei den Frauen gewinnt Hannah Hampton von Chelsea. Die Nationaltorhüterin gewann mit England die EM im Final gegen Spanien in Basel. Sie wurde im Turnierverlauf zur Penalty-Heldin. Sowohl im Viertelfinal gegen Schweden als auch im Final gegen Spanien gewannen die Lionesses im Elfmeterschiessen.
Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barça), Christiane Endler (Lyon), Chiamaka Nnadozie (Brighton) und Phallon Tullis-Joyce (ManUtd) waren ebenfalls nominiert.
Die Nominierten
Zur Wahl standen Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha (alle PSG), Pedri, Raphinha, Lamine Yamal (alle Barça), Harry Kane (Bayern), Kylian Mbappé (Real), Cole Palmer (Chelsea) und Mohamed Salah (Liverpool).
Bei den Frauen sind Ballon-d'Or-Siegerin Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas (alle Barça), Sandy Baltimore, Lucy Bronze, Nathalie Björn, Lauren James (alle Chelsea), Mariona Caldentey, Chloe Kelly, Alessia Russo, Leah Williamson (alle Arsenal), Kadidiatou Diani, Melchie Dumornay, Lindsey Heaps (alle Lyon) und Temwa Chawinga (Kansas City) nominiert.
Schönste Tore: Mexikanerin und Argentinier triumphieren
Der Fallrückzieher von Santiago Montiel vom argentinischen Verein Independiente aus Buenos Aires wird mit dem Puskas-Award belohnt. Der Preis für das schönste Tor des Jahres hat seinen Namen von der ungarischen Legende Ferenc Puskas.
Bei den Frauen gewinnt die Mexikanerin Lizbeth Ovalle den Marta-Award, der nach der noch aktiven brasilianischen Fussballerin benannt ist. Sie traf für die UANL Tigres sehenswert per Hacke. Mittlerweile spielt sie für Orlando Pride in den USA.
So funktionieren die «The Best»-Awards der Fifa
Die Fifa vergibt seit 2016 wieder eigene Weltfussballer-Preise. Davor kooperierte der Weltverband mit der Zeitschrift «France Football» bei der Vergabe des Ballon d'Or.
Im Unterschied zu den Ballon-d'Or-Awards, wo nur Journalisten entscheiden, können bei den Fifa-Preisen zusätzlich auch Fans, die Trainer und die Captains der Nationalmannschaften abstimmen. Jede Gruppe fliesst zu einem Viertel ins Endergebnis ein.
Willkommen im Ticker
Um 18 Uhr startet die Gala in Doha (Katar), in der die Fifa ihre Weltfussballerin und ihren Weltfussballer bekanntgibt. Andere Awards, wie zum Beispiel der für den besten Torwart, werden teilweise schon vor dem Event online bekanntgegeben.