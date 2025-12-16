EM-Heldin wird Welttorhüterin

Bei den Frauen gewinnt Hannah Hampton von Chelsea. Die Nationaltorhüterin gewann mit England die EM im Final gegen Spanien in Basel. Sie wurde im Turnierverlauf zur Penalty-Heldin. Sowohl im Viertelfinal gegen Schweden als auch im Final gegen Spanien gewannen die Lionesses im Elfmeterschiessen.

Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barça), Christiane Endler (Lyon), Chiamaka Nnadozie (Brighton) und Phallon Tullis-Joyce (ManUtd) waren ebenfalls nominiert.