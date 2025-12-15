Schöner Schlusspunkt einer grossartigen Saison: Belinda Bencic (28) ist von der WTA zur Comeback-Spielerin des Jahres gekürt worden. Damit würdigt die Women’s Tennis Association, welche für die Organisation der Turnier-Serie bei den Frauen zuständig ist, die verblüffende Rückkehr der Ostschweizerin auf die Tour, nachdem sie zuvor erst im April 2024 ihr Töchterchen Bella zur Welt gebracht hat.

Bencic kehrte nach der Baby-Pause im Januar als Weltnummer 487 auf die WTA-Tour zurück und stürmte bis zum Jahresende nach vorne auf Position elf. Dabei gewann sie mit Abu Dhabi im Februar, wo sie mit Jelena Rybakina unter anderem die Weltnummer fünf ausschaltete, und Tokio zwei WTA-500-Titel. Zudem erreichte sie in Wimbledon sensationell den Halbfinal – weiter kam sie an einem Grand-Slam-Turnier noch nie.

Zur besten Spielerin des Jahres kürt die WTA Aryna Sabalenka: Die Belarussin triumphierte 2025 an den US Open und stand bei zwei weiteren Grand-Slam-Turnieren im Final. Die Saison beendet sie als Nummer eins der Weltrangliste.